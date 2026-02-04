Αλέξης Τσίπρας: “Τελικά πόσο διαυγής είναι η Διαύγεια;”

Την πρόταση του Ινστιτούτου του για μία νέα «Διαύγεια» ετοιμάζεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας, όπως προαναγγέλλει με ανάρτησή του.

Ο πρώην πρωθυπουργός παραθέτει απόσπασμα ομιλίας του από τη Θεσσαλονίκη όπου είχε περιγράψει με μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί σήμερα με τις απευθείας αναθέσεις.

Στην ανάρτησή του, θέτει το ερώτημα «Τελικά πόσο διαυγής είναι η Διαύγεια;» και απαριθμεί περιπτώσεις που, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, δεν μπορούν σήμερα να εντοπιστούν από το υφιστάμενο σύστημα: δημόσιες συμβάσεις σε εταιρείες που ιδρύθηκαν λίγες ημέρες πριν την ανάθεση ή έχουν άσχετο αντικείμενο, υπερκοστολογήσεις, επαναλαμβανόμενες απευθείας αναθέσεις στον ίδιο ανάδοχο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, καθώς και εκατοντάδες «σπασμένες» αναθέσεις με ποσά λίγο κάτω από το επιτρεπτό όριο.