MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: “Τελικά πόσο διαυγής είναι η Διαύγεια;”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την πρόταση του Ινστιτούτου του για μία νέα «Διαύγεια» ετοιμάζεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας, όπως προαναγγέλλει με ανάρτησή του.

Ο πρώην πρωθυπουργός παραθέτει απόσπασμα ομιλίας του από τη Θεσσαλονίκη όπου είχε περιγράψει με μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί σήμερα με τις απευθείας αναθέσεις.

Στην ανάρτησή του, θέτει το ερώτημα «Τελικά πόσο διαυγής είναι η Διαύγεια;» και απαριθμεί περιπτώσεις που, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, δεν μπορούν σήμερα να εντοπιστούν από το υφιστάμενο σύστημα: δημόσιες συμβάσεις σε εταιρείες που ιδρύθηκαν λίγες ημέρες πριν την ανάθεση ή έχουν άσχετο αντικείμενο, υπερκοστολογήσεις, επαναλαμβανόμενες απευθείας αναθέσεις στον ίδιο ανάδοχο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, καθώς και εκατοντάδες «σπασμένες» αναθέσεις με ποσά λίγο κάτω από το επιτρεπτό όριο.

Αλέξης Τσίπρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Τραγωδία στη Χίο: “Ανασύραμε 12 πτώματα – εικόνες που δεν περιγράφονται με λόγια”, συγκλονίζει δύτης της επιχείρησης διάσωσης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Άρης: “Πλημμύρισε” το Παλέ χιλιάδες κίτρινα χαρτάκια στο τζάμπολ με τη Νεπτούνας – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Τσίπρας: Για άλλη μια φορά το Αιγαίο γίνεται τάφος για “ανώνυμους απελπισμένους”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Λατινοπούλου: Έχω ζητήσει θανατική ποινή για τους διακινητές λαθρομεταναστών, τι είμαστε σταθμός Λαρίσης να μπαινοβγαίνει όποιος θέλει;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο στο Ηράκλειο

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Αντώνης Ρέμος: “Όλα καλά” είπε ο τραγουδιστής για την περιπέτεια υγείας και τη νοσηλεία της μητέρας του