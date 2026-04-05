Αλέξης Τσίπρας για επέτειο από την Έξοδο του Μεσολογγίου: “Ο σύγχρονος πατριωτισμός που οφείλουμε να οικοδομήσουμε δεν είναι λόγια”

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

«Η Έξοδος του Μεσολογγίου υπήρξε μια μοναδική στιγμή συλλογικής αυταπάρνησης, μια συλλογική κραυγή Ελευθερίας, που συγκλόνισε την Ευρώπη και τον κόσμο, γιατί απέδειξε ότι τα όρια της επιθυμίας του ανθρώπου για μια ελεύθερη ζωή μπορούν να συναντήσουν και να αψηφήσουν τον θάνατο.

Στα 200 χρόνια από τότε, οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι του Μεσολογγίου ήταν η φλόγα και ο οδηγός του λαού μας στις πιο μεγάλες του στιγμές.

Στο Αλβανικό Μέτωπο το ‘40, στο έπος της Εθνικής Αντίστασης, στον τοίχο της Καισαριανής, στο μπλόκο της Κοκκινιάς, στην αντιδικτατορική πάλη και στο Πολυτεχνείο.

Ηρωισμός είναι η επιλογή έστω μιας στιγμής απόλυτης ελευθερίας από μια ζωή απόλυτης αναξιοπρέπειας. Και αυτή η επιλογή στεφανώνει την ανθρώπινη ύπαρξη.

Πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτή την κληρονομιά.

Να θυμόμαστε, να τιμούμε, αλλά κυρίως να συνεχίζουμε.

Γιατί ο σύγχρονος πατριωτισμός που οφείλουμε να οικοδομήσουμε δεν είναι λόγια, είναι ευθύνη.

Και στον βαθύτερό του πυρήνα, κουβαλά το Μεσολόγγι: Την αφοσίωση σε μια πατρίδα ελευθερίας, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας».