Αλέξης Χαρίτσης: Η συνταγματική αναθεώρηση δεν μπορεί να γίνεται εργαλειακά από μια κυβέρνηση που υπονομεύει συστηματικά τους θεσμούς

Στην εκπομπή «Πανόραμα Επικαιρότητας» της ΕΡΤ3 με τους δημοσιογράφους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και Θωμά Τσίμπα μίλησε ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, αναφερόμενος εκτενώς στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, στις εξελίξεις γύρω από τις υποκλοπές, τα Τέμπη και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και στο φαινόμενο της αντιπολιτικής και την ενίσχυση της ακροδεξιάς.

Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τόνισε εξαρχής ότι η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος αφορά το Σύνταγμα της χώρας και όχι μια συνηθισμένη κοινοβουλευτική διαδικασία. Όπως υπογράμμισε, προκαλεί σοβαρή ανησυχία «η σπουδή με την οποία ανοίγει αυτή η συζήτηση», εκτιμώντας ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης έχει έντονα εργαλειακά χαρακτηριστικά και εξυπηρετεί τρέχουσες πολιτικές σκοπιμότητες αντί για μια ουσιαστική θεσμική ανασυγκρότηση.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της συναίνεσης, επισήμανε ότι αυτή δεν μπορεί να την επικαλείται προσχηματικά μια κυβέρνηση που έχει δώσει επανειλημμένα δείγματα θεσμικής αλαζονείας. Υπενθύμισε την υπόθεση των υποκλοπών και την πρόσφατη εισαγγελική πρόταση που χαρακτήρισε «καταπέλτη», αλλά και τη διαχείριση των υποθέσεων των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά συγκροτούν ένα πλαίσιο θεσμικής εκτροπής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η συζήτηση για το Σύνταγμα δεν γίνεται σε ουδέτερο πολιτικό περιβάλλον, αλλά σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση έχει υπονομεύσει συστηματικά τους θεσμούς».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών. Υπογράμμισε ότι η Νέα Αριστερά έχει από καιρό ταχθεί υπέρ της αναθεώρησής του, ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία ανάμεσα στη Βουλή και τη Δικαιοσύνη. Προανήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα η Νέα Αριστερά θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και θα επιδιώξει τη διαμόρφωση κοινών θέσεων με τις δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Ταυτόχρονα, ο κ. Χαρίτσης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι «μια κυβέρνηση που αξιοποίησε καταχρηστικά το άρθρο 86 για να προστατεύσει τα στελέχη της, δεν μπορεί σήμερα να εμφανίζεται ως θεσμικός μεταρρυθμιστής».

Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι το μείζον ζήτημα για τη χώρα δεν είναι μια προσχηματική αναθεώρηση, αλλά η εφαρμογή του ισχύοντος Συντάγματος, το οποίο, όπως είπε, παραβιάζεται συστηματικά.

Σε σχέση με το πολιτικό κλίμα, ο κ. Χαρίτσης προειδοποίησε για την άνοδο της αντιπολιτικής, τονίζοντας ότι «αντιπολιτική σημαίνει στροφή προς την ακροδεξιά και κατάρρευση της εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς». Συνέδεσε την εξέλιξη αυτή με την αίσθηση ατιμωρησίας για τους ισχυρούς και με την εργαλειοποίηση των θεσμών από την κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη δυναμική.

Για την υπόθεση των Τεμπών, υπενθύμισε ότι η αντιπολίτευση έχει εξαντλήσει όλα τα κοινοβουλευτικά μέσα για την αποκάλυψη της αλήθειας, τόσο για το ίδιο το έγκλημα όσο και για τις απόπειρες συγκάλυψης. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι και η Αριστερά έχει ευθύνες, καθώς δεν κατάφερε να δώσει επαρκές πολιτικό περιεχόμενο στη λαϊκή αγανάκτηση και να αποτρέψει την εκτροπή της προς αντιδημοκρατικές κατευθύνσεις. Όπως τόνισε, η διέξοδος δεν βρίσκεται στην απαξίωση της πολιτικής, αλλά «στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και στη συμμετοχή της κοινωνίας».

Αναφερόμενος στο προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα, ξεκαθάρισε ότι η Νέα Αριστερά απορρίπτει τα ψευδή διλήμματα και την ακροδεξιά ρητορική. Η θέση της, όπως υπογράμμισε, είναι σταθερά προσανατολισμένη «στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας και πάνω απ’ όλα της ανθρώπινης ζωής ως αυταξίας». Υπενθύμισε ότι το διεθνές δίκαιο προστατεύει και τα σύνορα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ότι η Ελλάδα, ως χώρα προσφύγων και μεταναστών, οφείλει να το υπερασπίζεται έμπρακτα.