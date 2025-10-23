Αλεξάνδρα Σδούκου: Το πλαίσιο για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι πλέον ξεκάθαρο

Στην ψήφιση της τροπολογίας για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, τονίζοντας ότι «πλέον το πλαίσιο είναι ξεκάθαρο και οι αρμοδιότητες αποσαφηνισμένες».

«Σε μια χώρα όπου υπάρχουν νόμοι, όλοι οφείλουμε να τους σεβόμαστε. Πλέον έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση που ξεκαθαρίζει τις αρμοδιότητες των μέχρι τώρα εμπλεκόμενων φορέων: του δήμου Αθηναίων, της Προεδρικής Φρουράς, του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Τα συναρμόδια υπουργεία θα εξετάσουν τώρα τις επιχειρησιακές λεπτομέρειες εφαρμογής του νόμου», δήλωσε μιλώντας στην ERTnews η κ. Σδούκου.

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ενήργησαν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, εκπληρώνοντας μια θεσμική υποχρέωση της Πολιτείας: «Ήταν ευθύνη της Πολιτείας να προστατεύσει έναν ιερό χώρο. Η Νέα Δημοκρατία έκανε το καθήκον της με συνέπεια. Είναι παράλογο, πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι της ψήφισης, να αμφισβητείται μια τόσο ξεκάθαρη πρωτοβουλία».

«Η αντιπολίτευση επέλεξε τον διχασμό – η κυβέρνηση ενώνει»

Αναφερόμενη στη στάση της αντιπολίτευσης, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι στη συζήτηση στη Βουλής «αποκαλύφθηκε η υποκρισία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που επέλεξαν να δημιουργήσουν θόρυβο εκεί όπου δεν υπάρχει λόγος».

Υπογράμμισε μάλιστα πως: «Αυτό που φάνηκε τις τελευταίες ημέρες ήταν μια υπερβολική πολιτική αντιπαράθεση για ένα ζήτημα που θα έπρεπε να μας ενώνει. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι πρέπει να προστατεύεται ένας ιερός χώρος, χωρίς όμως να εμποδίζεται το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Και τα δύο μπορούν να συνυπάρχουν: να τιμάς τους ήρωες και να διαδηλώνεις ελεύθερα».

Προσέθεσε ότι «η αντιπολίτευση μετέτρεψε τη συζήτηση σε “μητέρα των μαχών” για ένα αυτονόητο θέμα»: «Επί τρεις ημέρες προσπαθούσαν να δημιουργήσουν εντυπώσεις για κάτι που δεν θα έπρεπε να προκαλεί ούτε φωνασκίες ούτε θόρυβο. Η κυβέρνηση, αντίθετα, επέλεξε τη νηφαλιότητα και τη θεσμική σοβαρότητα».

«Το ΠΑΣΟΚ σφιχταγκαλιάζεται με την κ. Κωνσταντοπούλου , γίνεται ουρά του λαϊκισμού»

Η κ. Σδούκου άσκησε δριμεία κριτική στο ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι ευθυγραμμίζεται ξανά με τη ρητορική της Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Το ΠΑΣΟΚ σφιχταγκαλιάζεται με την κ. Κωνσταντοπούλου, όπως έκανε και στην πρόταση μομφής, όπως έκανε και στα σενάρια για τα “ξυλόλια”. Αυτή η ταύτιση δείχνει ποιος επιλέγει να κινείται πίσω από λαϊκισμούς και υπερβολές».

Υπογράμμισε ακόμα ότι, ενώ η κυβέρνηση εργάζεται για τη θεσμική προστασία των συμβόλων του κράτους, η αντιπολίτευση επενδύει συστηματικά στη μικροπολιτική και την πόλωση.

«Η Ελληνική Λύση είναι δήθεν πατριώτες»

Ως «δήθεν πατριώτες» που προσποιούνται ότι υπερασπίζονται τις αξίες του Έθνους, χαρακτήρισε η Αλεξάνδρα Σδούκου το κόμμα της «Ελληνικής Λύσης».

Αναρωτήθηκε αν η Ελληνική Λύση θα ψήφιζε υπέρ αν αυτό είχε έρθει στη Βουλή ένα χρόνο νωρίτερα και γιατί ενώ λένε ότι συμφωνούν με την ανάγκη προστασίας του Μνημείου, δεν υποστήριξαν την τροπολογία. «Στην “Ελληνική Λύση” κάνουν τους πατριώτες, αλλά όταν έρχεται ώρα της ευθύνης λακίζουν», συμπλήρωσε.

«Οι πολίτες εμπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί κυβερνά με σχέδιο και σταθερότητα»

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου τόνισε ότι η κοινωνία αναγνωρίζει την υπευθυνότητα και τη συνέπεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη: «Οι πολίτες εμπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργό της χώρας, γιατί βλέπουν ποιος κυβερνά με σχέδιο, με σοβαρότητα, σταθερότητα και με σεβασμό στους θεσμούς. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μας από όσους επενδύουν στον διχασμό και την ένταση».