Αλεξάνδρα Σδούκου: Η αντιπολίτευση ζητά να αφήσουμε να χρεοκοπήσουν τα ΕΛΤΑ

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στην ΕΡΤ3, ανέλυσε τη νέα εποχή λειτουργίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), επισημαίνοντας ότι «το νέο μοντέλο δεν αλλάζει τίποτα για τον πολίτη ως προς την εξυπηρέτησή του», αλλά «μεταφέρει την εξυπηρέτηση από το κατάστημα στο σπίτι, καθιστώντας την πιο ανθρώπινη και πιο χρηστική».

«Έγιναν λάθος χειρισμοί, αλλά ο πυρήνας της μεταρρύθμισης είναι προς όφελος του πολίτη»

Η κ. Σδούκου παραδέχθηκε ότι υπήρξαν λανθασμένοι χειρισμοί ως προς τη σειρά των ενεργειών: «Η απόφαση των ΕΛΤΑ λήφθηκε με λάθος τρόπο, ήρθε αιφνιδιαστικά και προκάλεσε ανησυχία στον κόσμο και ζημιά στην κυβέρνηση. Τώρα ερχόμαστε να εξηγήσουμε ότι για τους πολίτες δεν αλλάζει τίποτα ως προς την εξυπηρέτησή τους».

Όπως εξήγησε, «ο κόσμος πρέπει να κατανοήσει γιατί γίνεται αυτή η μεταρρύθμιση. Γιατί το ζητούμενο είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και η βιωσιμότητα του οργανισμού».

Η ταχυδρομική αγορά έχει αλλάξει ριζικά. «Τα γράμματα έχουν μειωθεί κατά 90%» πρόσθεσε.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπενθύμισε ότι «ο τρόπος επικοινωνίας έχει αλλάξει πλήρως» και πως «η παραδοσιακή ταχυδρομική αγορά δεν έχει πια τη μορφή που γνωρίζαμε».

Μάλιστα, η κ. Σδούκου ανέφερε πως «αν ρωτήσουμε πότε ήταν η τελευταία φορά που λάβαμε ένα γράμμα -όχι λογαριασμό- μπορεί να έχουν περάσει πάνω από δέκα χρόνια. Τα γράμματα έχουν μειωθεί κατά 90%. Το διαδίκτυο, τα e-mails και το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν αλλάξει τα πάντα».

«Τα ΕΛΤΑ πρέπει να προσαρμοστούν. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε με λογική της δεκαετίας ’90, με δεκάδες καταστήματα και ουρές στα ταμεία. Το νέο μοντέλο φέρνει τις ίδιες υπηρεσίες πιο κοντά στον πολίτη, πιο γρήγορα και με σύγχρονα μέσα», υπογράμμισε.

Το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης: «Τα ΕΛΤΑ έρχονται στον πολίτη»

Όπως εξήγησε η κ. Σδούκου, «το νέο μοντέλο σημαίνει πως, αντί να πηγαίνει ο πολίτης στο κατάστημα, τα ΕΛΤΑ θα έρχονται στον πολίτη. Για όλα» και συμπλήρωσε: «Αν θες να λάβεις τη σύνταξή σου, θα έρθει στο σπίτι, όπως ήδη γίνεται στο 92% των περιπτώσεων. Αν θέλεις να πληρώσεις τον λογαριασμό σου, μπορείς να το κάνεις επιτόπου, με τον ταχυδρόμο. Αν πάλι θέλεις να πας κάπου, υπάρχουν συνεργαζόμενα πρακτορεία».

Υπογράμμισε μάλιστα ότι «ουσιαστικά, δεν πρόκειται για περιορισμό, αλλά για εκσυγχρονισμό. Πλέον θα υπάρχουν περισσότεροι ταχυδρόμοι που θα εξυπηρετούν πόρτα-πόρτα. Είναι η ίδια εξυπηρέτηση, πιο κοντά και πιο ανθρώπινη».

«Η αντιπολίτευση χαϊδεύει αυτιά. Αυτό που στην πράξη ζητά, είναι να αφήσουμε να χρεοκοπήσουν τα ΕΛΤΑ»

Ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, η κ. Σδούκου δήλωσε: «Με λύπη ακούω τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να αντιδρούν, λες και επιθυμούν τη χρεοκοπία των ΕΛΤΑ. Νομίζουν ότι έτσι, χαϊδεύοντας τα αυτιά του κόσμου, θα επιβιώσουν πολιτικά. Όμως τα ΕΛΤΑ είναι πλέον εταιρεία που λειτουργεί με βάση ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Αν δεν γίνει η αναδιάρθρωση, τα ΕΛΤΑ θα κλείσουν».

Αναφερόμενη στην αποχώρηση του κ. Σκλήκα, σημείωσε πως «η παραίτησή του ήταν σωστή, γιατί δεν έγινε σωστά η ενημέρωση του κοινού».

«Η διοίκηση πρέπει να πάει στις τοπικές κοινωνίες και να εξηγήσει»

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας τόνισε την ανάγκη για άμεσο διάλογο και ενημέρωση των πολιτών: «Τώρα είναι η ώρα η διοίκηση των ΕΛΤΑ να πάει στις τοπικές κοινωνίες, να εξηγήσει πώς θα δουλέψει το νέο μοντέλο, γιατί είναι καλύτερο και πώς ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κόσμου. Πρέπει να ακούσει τις αγωνίες, να δεχθεί προτάσεις. Μπορεί μια ιδέα από τους πολίτες να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη».

Η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «το νέο μοντέλο θα κάνει πιο εύκολη τη ζωή των ανθρώπων και ταυτόχρονα θα διασφαλίσει ότι τα ΕΛΤΑ θα είναι βιώσιμα στο μέλλον».

«Το δίλημμα για τα ΕΛΤΑ είναι απλό: ή θα αλλάξουν ή θα καταρρεύσουν. Όποιος υπόσχεται εκατομμύρια σε επιδοτήσεις, απλώς κοροϊδεύει»

Επισήμανε πως «το δίλημμα είναι καθαρό: ή θα συνεχίσουν να χάνουν χρήματα και θα οδηγηθούν σε κατάρρευση ή τα ΕΛΤΑ θα σταματήσουν να κάνουν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή θα σταματήσουν να χάνουν λεφτά και ταυτόχρονα θα μπουν στη διανομή ηλεκτρονικού εμπορίου, που απαιτεί άλλη δομή της εταιρείας. Δηλαδή θα κάνουμε τις αλλαγές, θα μπουν στην αγορά με πραγματικό δυναμισμό και ανταγωνιστικότητα και θα γίνουν κερδοφόρα».

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου ανέφερε: «Όποιος λέει ότι μπορούμε να δίνουμε καμιά 30αριά εκατομμύρια κάθε χρόνο για να κρατήσουμε τα ΕΛΤΑ όπως είναι, απλώς κοροϊδεύει τον κόσμο».