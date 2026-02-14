Αλ. Σδούκου: Τα μέτρα για τους αγρότες είναι σε φάση υλοποίησης – Έως το τέλος του μήνα η ρύθμιση για το πετρέλαιο στην αντλία

Στις αγροτικές κινητοποιήσεις, στα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί, καθώς και στη στρατηγική της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο ΕΡΤnews και στο MEGAnews, τονίζοντας ότι ο διάλογος είναι ουσιαστικός και οι δεσμεύσεις προχωρούν σε φάση υλοποίησης.

Η κ. Σδούκου ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με σεβασμό τις κινητοποιήσεις. «Σεβόμαστε τη διαμαρτυρία των ανθρώπων που εκφράζουν μια ουσιαστική αγωνία για τα ζητήματά τους. Η παρουσία τους στην Αθήνα δεν είναι εικόνα αντιπαράθεσης, είναι εικόνα αγωνίας για προβλήματα που εξακολουθούν να τους απασχολούν», σημείωσε. Συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση δεν θεωρεί πως τα ζητήματα «έκλεισαν» με τη λήξη των μπλόκων των εορτών. «Από την επόμενη κιόλας ημέρα συνεχίστηκε ο διάλογος. Η συνεργασία δεν σταματά με μια συνάντηση, συνεχίζεται με στόχο την υλοποίηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων», υπογράμμισε.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ στάθηκε στην ανάγκη στοχευμένων παρεμβάσεων, που να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από τις ειδικές συνθήκες της κάθε περιοχής. Όπως σημείωσε, «άλλα είναι τα προβλήματα στον Έβρο και άλλα στα Γρεβενά. Δεν υπάρχει μία οριζόντια συνταγή που να λύνει τα πάντα. Χρειάζονται ξεχωριστές, τοπικές λύσεις».

Υπενθύμισε δε, ότι «αμέσως μετά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας και αντιπροσωπειών αγροτών από διάφορες περιοχές, προκειμένου να εξεταστούν αναλυτικά τα επιμέρους αιτήματα».

Υπογράμμισε ότι τα περισσότερα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν βρίσκονται ήδη σε τροχιά υλοποίησης. Όπως υπογράμμισε «το αφορολόγητο στην αντλία απαιτεί νομοθετική ρύθμιση που έρχεται προς ψήφιση εντός του μήνα. Το μειωμένο αγροτικό ρεύμα προχωρά όπως είχε εξαγγελθεί. Η 100% αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ διασφαλίζεται».

Διευκρίνισε ότι ορισμένα ζητήματα απαιτούν τεχνικές διαδικασίες – υπουργικές αποφάσεις ή εγκυκλίους – ωστόσο «τα περισσότερα από τα θέματα που τέθηκαν είναι σε τροχιά υλοποίησης» και «το Υπουργείο έχει πατήσει γκάζι για να κλείσουν τα πρώτα, άμεσα ζητήματα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι από τα αδιάθετα ποσά επιδοτήσεων, συνολικά 160 εκατ. ευρώ, αποφασίστηκε η ανακατεύθυνση πόρων σε κλάδους που αντιμετωπίζουν πραγματικό πρόβλημα, με 80 εκατ. ευρώ να κατευθύνονται άμεσα σε ομάδες που πιέζονται από το αυξημένο κόστος.

Αναφερόμενη, ειδικότερα στους κτηνοτρόφους και την ειδική συνθήκη που αντιμετωπίζουν με την ευλογιά, έκανε απολύτως σαφές ότι στην αντιμετώπιση του προβλήματος δεν θα είναι μόνοι. «Οι κτηνοτρόφοι έχουν πρόβλημα και γι’ αυτό έγινε και η σύσκεψη με τον πρωθυπουργό. Όσο το ζήτημα της ευλογιάς παραμένει, θα είμαστε δίπλα τους να τους στηρίζουμε», σημείωσε.

Αναφέρθηκε και σε άλλα συγκεκριμένα προβλήματα, ιδίως για βαμβακοπαραγωγούς, σιτοπαραγωγούς καθώς και άλλες παραγωγικές ομάδες που επιβαρύνονται από το αυξημένο κόστος. «Η στήριξη είναι σημαντική για αυτούς, αλλά ταυτόχρονα είναι στοχευμένη και συνδέεται με πραγματικές ανάγκες της παραγωγής», υπογράμμισε.

Χαρακτήρισε σημαντική την έναρξη της διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα. Όπως τόνισε, «είναι σημαντικό να υπάρχει κλίμα συνεργασίας με όλα τα κόμματα και με τους ανθρώπους της παραγωγής. Πρέπει να χαρτογραφήσουμε τα μακροπρόθεσμα προβλήματα και να διαμορφώσουμε μια συνεκτική αγροτική πολιτική. Όπως είχε πει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί».

Υπενθύμισε και όσα έχουν γίνει, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των συνεργατικών σχημάτων, με φορολογικά κίνητρα και μειώσεις, ώστε να δημιουργηθούν ισχυρότερες ομάδες παραγωγών. «Δεν μπορεί ο παραγωγός να πουλάει το προϊόν του σε μία τιμή και στο ενδιάμεσο να επωφελούνται μεσάζοντες χωρίς να του προσθέτουν αξία. Χρειάζεται μια καλύτερη οργάνωση, όπου οι παραγωγοί θα μπορούν και να τυποποιούν αυξάνοντας το δικό τους κέρδος και ωφελώντας ταυτόχρονα τον καταναλωτή», σημείωσε.

Στη συνέχεια άσκησε κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας πως είναι υποκριτική η στάση τους, καθώς δεν γίνεται να δηλώνεις ότι στηρίζεις τον αγροτικό κόσμο και την ίδια στιγμή να καταψηφίζεις ρυθμίσεις που φέρνουν εξυγίανση. Η συνέπεια κρίνεται στις ψηφοφορίες, όχι στις δηλώσεις. Υποστήριξε πως πρέπει να εξηγήσει η αντιπολίτευση «για ποιο λόγο δεν ψήφισε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, για ποιο λόγο δεν επέλεξε να υποστηρίξει μια μετάβαση σε ένα καθεστώς που θα έχει απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση πόρων».

Υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση προχωρά σε παρεμβάσεις που αντιμετωπίζουν χρόνιες παθογένειες και διασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των ενισχύσεων». Υπενθύμισε δε, ότι «αυτά που έκανε η κυβέρνηση αυτά τα επτά χρόνια δεν τα έχει κάνει ποτέ άλλη για να στηρίξει τους αγρότες».

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου επανέλαβε ότι ο διάλογος παραμένει ανοιχτός, αλλά δεν εξαντλείται στα λόγια. «Η πόρτα του διαλόγου είναι διαρκώς ανοιχτή. Όμως δεν είναι μόνο ο διάλογος, είναι οι λύσεις στα ζητήματα που έχουν. Εκεί κρίνονται όλα», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης.