Άκης Σκέρτσος: Σε σταθερή τροχιά προόδου στα ζητήματα κράτους δικαίου – διαφάνειας

Στα θέματα διαφάνειας εστιάζει ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, όπου καταγράφεται «σταθερή και μετρήσιμη πρόοδος», σύμφωνα, μάλιστα, με την ετήσια έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2025.

Αναλυτικά, «στην φετινή έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας που δημοσιεύτηκε σήμερα και αξιολογεί την πρόοδο κάθε χώρας στην καταπολέμηση της διαφθοράς, η Ελλάδα καταγράφει μια άνοδο 3 θέσεων (από τη θέση 59 στη θέση 56) συγκριτικά με πέρυσι σε σύνολο 182 χωρών».

Πέρα όμως από την ετήσια βελτίωση, έχει ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, «να δούμε τη συνολική πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα μας χάρη στις ασκούμενες πολιτικές από το 2019 έως σήμερα, στον ίδιο δείκτη.

Στην ετήσια έκθεση του 2019 (για το έτος 2018) η Ελλάδα ήταν στη θέση 67 με 45 βαθμούς σε σύνολο 180 χωρών που αξιολογούνται.

Στην ετήσια έκθεση του 2026 (για το έτος 2025) η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην θέση 56 με 50 βαθμούς σε σύνολο 182 χωρών που αξιολογούνται.

Η χώρα μας επομένως σημειώνει στην 7ετία 2019-2026 μια μετρήσιμη πρόοδο με βελτίωση της διεθνούς κατάταξής μας κατά 11 θέσεις (από τη θέση 67 στη θέση 56) σε σύνολο πλέον 182 χωρών.

Το 2019 η Ελλάδα είχε τη 2η χειρότερη επίδοση στην ΕΕ27, πάνω μόνο από τη Βουλγαρία.

Το 2026 η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην 21η θέση στην ΕΕ27, πάνω από 6 χώρες και συγκεκριμένα τη Σλοβακία, τη Ρουμανία, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, την Κροατία και τη Βουλγαρία».

Όμως, ο κ. Σκέρτσος απαντά, μέσω της ανάρτησής του, και στο ερώτημα αν «είμαστε ικανοποιημένοι με αυτή την κατάταξη;». Όπως αναφέρει, «η απάντηση είναι ότι χάρη στις πολιτικές μας βρισκόμαστε πλέον σε μια σταθερή τροχιά προόδου και βελτίωσης των επιδόσεών μας στα ζητήματα του κράτους δικαίου και των δεικτών διαφάνειας με στόχο έως το 2030 να βρεθούμε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο μεταξύ των 12 καλύτερων μελών της ΕΕ».

«Ο αγώνας για καλύτερη Δημοκρατία με πιο ανθεκτικούς, διαφανείς και αποτελεσματικούς θεσμούς και ένα σύγχρονο κράτος δικαίου είναι διαρκής. Και απολύτως κρίσιμος για μια οικονομία και μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες και περισσότερη ευημερία για τους πολλούς.

Δίνουμε καθημερινά αυτό τον αγώνα με στόχο τη βελτίωση της θέσης μας σε όλους τους κρίσιμους και έγκυρους δείκτες που αξιολογούν τη χώρα μας στα ζητήματα αυτά», διαβεβαιώνει κλείνοντας.