Άκης Σκέρτσος: Κάκιστος ή μάλλον ανύπαρκτος ο επικοινωνιακός και πολιτικός χειρισμός στα ΕΛΤΑ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στο θέμα των Ελληνικών Ταχυδρομείων εστιάζει η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας ‘Ακη Σκέρτσου: «Κάκιστος ή μάλλον ανύπαρκτος ο επικοινωνιακός και πολιτικός χειρισμός στην υπόθεση της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ για τους λόγους που ήδη έχουν εξηγηθεί. Έχουν κάθε δίκιο να διαμαρτύρονται και να ασκούν κριτική οι βουλευτές μας και οι τοπικές κοινότητες ανά τη χώρα, που βρέθηκαν, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, σε μια αιφνίδια απόφαση “ξαφνικού θανάτου”», αναγνωρίζει ο υπουργός Επικρατείας και προσθέτει:

«Το management δημοσίων οργανισμών και ειδικά η διοίκηση αλλαγών (Change management) δεν είναι μια μονοδιάστατα τεχνοκρατική ή πολιτική διαδικασία. Απαιτεί οξυμένη πολιτικότητα και ταυτόχρονα τεχνοκρατική δεινότητα. Κι αυτό είναι ένα μάθημα προς το Υπερταμείο, που εποπτεύει με θεσμική ανεξαρτησία κρίσιμες δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, όπως τα ΕΛΤΑ».

Όμως, προσθέτει, «ο χρόνος τριών μηνών που δόθηκε εγγυάται ότι θα γίνουν οι αναγκαίες συζητήσεις και παρεμβάσεις, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η ραγδαία αλλαγή που συμβαίνει στις ταχυδρομικές αγορές παγκοσμίως, αλλά και να παρουσιαστούν οι υπηρεσίες ποιότητας που θα μπορούν να προσφέρουν και στην πιο απομακρυσμένη γωνιά της πατρίδας μας τα νέα ΕΛΤΑ».

Ωστόσο, συμπληρώνει, «είναι απορίας άξιο βέβαια, το εξής ερώτημα: Πώς τα κατάφεραν έτσι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δίνουν για άλλη μια φορά μια ακόμη μάχη οπισθοφυλακής για μια αγορά και ένα μοντέλο ταχυδρομικής λειτουργίας που απλά δεν υπάρχει πλέον πουθενά στον κόσμο; Παραμένουν αμετανόητα στο στρατόπεδο του “όχι σε όλα και ναι στο τίποτα”».

Και στο δια ταύτα του ‘Ακη Σκέρτσου, «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η μόνη πολιτική δύναμη ευθύνης που δεν μένει αδρανής μπροστά σε έναν κόσμο που αλλάζει πολύ γρήγορα, κάνοντας τις αναγκαίες προσαρμογές στο κράτος και τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας για υπηρεσίες αυξημένης ποιότητας, αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Άκης Σκέρτσος

