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Αιχμές Αυγερινού για Καρυστιανού με αφορμή τις εικόνες στο ιατρείο όπου πέθανε ο Μαζωνάκης – “Ακόμη τρέχω”

Intime
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Αιχμές με αποδέκτη την Καρυστιανού αφήνει ο Θανάσης Αυγερινός, με αφορμή τις εικόνες που ήρθαν στο φως από το ιατρείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης Μαζωνάκη. Σε ανάρτησή του επικαλείται συζήτηση που είχε με γέροντα στο Άγιο Όρος για την επίδειξη θρησκευτικών εικόνων σε επαγγελματικούς χώρους, καταλήγοντας με τη φράση «Ακόμη τρέχω…».

Ο Θανάσης Αυγερινός αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Δεν ήξερες ότι πρέπει να φεύγεις τρέχοντας όταν βλέπεις “γκαλερί” από εικόνες αραδιασμένες σε γραφείο λαϊκού; Άλλος είναι ο (επιχειρηματικός) λόγος, που μας τις προβάλλει κι όχι η πίστη του. […] Η επίδειξη είναι έπαρση, θράσος και αλαζονεία, ενίοτε και βλασφημία, δεν κάνουμε τις εικόνες ούτε κόσμημα, ούτε μπιμπελό. Μακριά!».

Και ο ίδιος σχολιάζει με νόημα: «Ακόμη τρέχω…».

Θανάσης Αυγερινός Μαρία Καρυστιανού

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