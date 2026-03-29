Άγιον Όρος: Αυτοψία Κικίλια στους λιμένες των Μονών Μεγίστης Λαύρας και Ιβήρων

Αυτοψίες στους λιμένες της Μονής Ιβήρων και της Μονής Μεγίστης Λαύρας, όπου υλοποιούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού 13,1 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για συνολική αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών του Αγίου Όρους, πραγματοποίησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

“Στη Μεγίστη Λαύρα αναβαθμίζουμε τη λιμενική εγκατάσταση, με στόχο την ασφαλέστερη πρόσβαση και την προστασία του μνημειακού χαρακτήρα της περιοχής”, έγραψε σε ανάρτησή του ο κ. Κικίλιας ενώ πρόσθεσε ότι: “Στη Μονή Ιβήρων ενισχύουμε τον λιμένα ώστε να λειτουργεί ως δεύτερη βασική πύλη εισόδου στο Άγιο Όρος, εξυπηρετώντας επιβατικά, αλιευτικά και εμπορικά σκάφη και αποσυμφορώντας το λιμάνι της Δάφνης”.

“Παράλληλα, έχουμε εκκινήσει τις διαδικασίες για την αναβάθμιση του λιμανιού της Ουρανούπολης, με χρηματοδότηση περίπου 360.000 ευρώ για τις απαραίτητες μελέτες”, ανέφερε.