Αφροδίτη Νέστορα: “Ήταν τεράστια η απώλεια της μητέρας μου, όμως θα συνεχίσω να αγωνίζομαι”

Η Αφροδίτη Νέστορα μίλησε στον Θανάση Φουσκίδη και το «Black Box» του iefimerida.gr για την τραυματική εμπειρία της τρομοκρατικής επίθεσης που κόστισε τη ζωή στη μητέρα της και προκάλεσε σοβαρά εγκαύματα στην ίδια.

Παρά τον σωματικό και ψυχικό πόνο που εξακολουθεί να βιώνει, δήλωσε αποφασισμένη να συνεχίσει την ενασχόλησή της με την πολιτική. «Νομίζω ότι ο μόνος δρόμος μετά από τέτοια περιστατικά είναι το να πας μπροστά. Δεν επιτρέπω ούτε στον εαυτό μου ούτε στην οικογένειά μου να κάνει βήματα πίσω. Θα προσπαθήσω για ακόμη μία φορά να χτίσω πάνω στον πόνο», είπε χαρακτηριστικά.

Κίνητρο να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της

Η πολιτεύτρια της ΝΔ και δικηγόρος περιέγραψε τη συνέβη κατά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα. Η ίδια τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί για ποιο λόγο στοχοποιήθηκε η οικογένειά της. Όπως είπε, η περιπέτεια όχι μόνο δεν ανέστειλε την επιθυμία της να ασχοληθεί με τα κοινά, αλλά την ενίσχυσε, και βασικό πλέον της είναι κίνητρο να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της.

Η στήριξη από τη ΝΔ, τον πρωθυπουργό, την οικογένεια Μπακογιάννη

Σε άλλο σημείο, αναφέρθηκε στη στήριξη που έλαβε από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και στην επικοινωνία της με την οικογένεια Μπακογιάννη, σημειώνοντας ιδιαίτερα τη βοήθεια που της προσέφερε η Αλεξία Μπακογιάννη.

Στη διάθεση του πρωθυπουργού για τις εκλογές

Σε ερώτηση για το αν θα είναι ξανά υποψήφια στην Α’ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης δήλωσε ότι βρίσκεται στη διάθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Παράλληλα, ζήτησε από το σύνολο του πολιτικού συστήματος να καταδικάζει με την ίδια δυναμική τις τρομοκρατικές επιθέσεις.

Η Θεσσαλονίκη στις εκλογές

Τέλος, γα την εκλογική εικόνα της ΝΔ στη Βόρεια Ελλάδα και τα αυξημένα ποσοστά των κομμάτων στα δεξιά της, η Αφροδίτη Νέστορα έκανε λόγο για ένα «πολυπαραγοντικό» ζήτημα. Εκτίμησε ότι οι πολίτες της Θεσσαλονίκης θα αναγνωρίσουν την προσπάθεια για την αναβάθμιση της πόλης και τα έργα που υλοποιούνται, κάτι που, όπως είπε, θα αποτυπωθεί και στις επόμενες εκλογές.