Άδωνις Γεωργιάδης: Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα για τη διαφήμιση – Η “Ρώμη” είναι πιο ενδιαφέρον βιβλίο από την “Ιθάκη”

Ένα μεγάλο ευχαριστώ είπε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στον Αλέξη Τσίπρα, για τη διαφήμιση, που όπως είπε, του έκανε για το νέο του βιβλίο «Ρώμη».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε το βράδυ του Σαββάτου (29.11.25) σε εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Divani Caravel» το νέο του βιβλίο «Ρώμη: Από την Άνοδο στην Πτώση».

«Οφείλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα μια και το είπατε, γιατί όλο αυτό με τα βίντεο που ανταλλάξαμε προφανώς λειτούργησε λίγο διαφημιστικά», είπε ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» στο ΕΡΤNews.

«Εγώ έχω μια σειρά βιβλίων στην ελληνική αγορά που λέγονται απλά μαθήματα ιστορίας που έχω κάνει. Έχω πάρει τα μαθήματα που έκανα ως καθηγητής πάρα πολλά χρόνια, έχουμε πάρει το βιβλίο, το έχουμε κάνει σκριπτ δηλαδή από την ομιλία του έχω κάνει κείμενο και μετά κάθομαι και το χτενίζω και διορθώνω κάποια λάθη. Προσθέτω κάποια πράγματα που είναι πολύ πιο εύκολο από το να γράφω από την αρχή», εξήγησε.

«Το βιβλίο πάντως αυτό να ξέρετε για τη Ρώμη. Αν δεν ήταν η Ευγενία δεν έβγαινε το βιβλίο, εκείνη το είναι ο ιθύνων νους γύρω από όλο αυτό», είπε αρχικά σχετικά με το βιβλίο του “Ρώμη”», ανέφερε.

«Η Ρώμη είναι πολύ πιο ενδιαφέρον βιβλίο από την “Ιθάκη”»

«Τις τελευταίες μέρες μονοπώλησε την επικαιρότητα η “Ιθάκη” του κ. Τσίπρα. Σας διαβεβαιώ η “Ρώμη” είναι πολύ πιο ενδιαφέρον βιβλίο διότι η “Ιθάκη” μιλάει για το πώς κατέστρεψε κάποιος μία χώρα, η “Ρώμη” για το πώς φτιάχτηκε μια αυτοκρατορία», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης μετά την παρουσίαση του βιβλίου του.