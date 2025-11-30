MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα για τη διαφήμιση – Η “Ρώμη” είναι πιο ενδιαφέρον βιβλίο από την “Ιθάκη”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένα μεγάλο ευχαριστώ είπε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στον Αλέξη Τσίπρα, για τη διαφήμιση, που όπως είπε, του έκανε για το νέο του βιβλίο «Ρώμη».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε το βράδυ του Σαββάτου (29.11.25) σε εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Divani Caravel» το νέο του βιβλίο «Ρώμη: Από την Άνοδο στην Πτώση».

«Οφείλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα μια και το είπατε, γιατί όλο αυτό με τα βίντεο που ανταλλάξαμε προφανώς λειτούργησε λίγο διαφημιστικά», είπε ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» στο ΕΡΤNews.

«Εγώ έχω μια σειρά βιβλίων στην ελληνική αγορά που λέγονται απλά μαθήματα ιστορίας που έχω κάνει. Έχω πάρει τα μαθήματα που έκανα ως καθηγητής πάρα πολλά χρόνια, έχουμε πάρει το βιβλίο, το έχουμε κάνει σκριπτ δηλαδή από την ομιλία του έχω κάνει κείμενο και μετά κάθομαι και το χτενίζω και διορθώνω κάποια λάθη. Προσθέτω κάποια πράγματα που είναι πολύ πιο εύκολο από το να γράφω από την αρχή», εξήγησε.

«Το βιβλίο πάντως αυτό να ξέρετε για τη Ρώμη. Αν δεν ήταν η Ευγενία δεν έβγαινε το βιβλίο, εκείνη το είναι ο ιθύνων νους γύρω από όλο αυτό», είπε αρχικά σχετικά με το βιβλίο του “Ρώμη”», ανέφερε.

«Η Ρώμη είναι πολύ πιο ενδιαφέρον βιβλίο από την “Ιθάκη”»

«Τις τελευταίες μέρες μονοπώλησε την επικαιρότητα η “Ιθάκη” του κ. Τσίπρα. Σας διαβεβαιώ η “Ρώμη” είναι πολύ πιο ενδιαφέρον βιβλίο διότι η “Ιθάκη” μιλάει για το πώς κατέστρεψε κάποιος μία χώρα, η “Ρώμη” για το πώς φτιάχτηκε μια αυτοκρατορία», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης μετά την παρουσίαση του βιβλίου του.

Άδωνις Γεωργιάδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 3 ώρες πριν

Έρχεται νέα κακοκαιρία από την Τετάρτη: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες – Στο επίκεντρο Βόρεια και Δυτική Ελλάδα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Δεύτερη ευκαιρία για την επιστροφή ενοικίου – Τι μπορούν να κάνουν όσοι έλαβαν λιγότερα χρήματα, η προθεσμία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση ταξί με μηχανή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5 ώρες πριν

“Dashboard του Πολίτη”: Όλες οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ σε μια φιλική προς τον πολίτη πλατφόρμα

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Πόπη Τσαπανίδου: Δεν μου λείπει η τηλεόραση, έκλεισα τον κύκλο της στη σωστή ώρα, οριστικά και αμετάκλητα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Καταγγελία 40χρονης για άγριο ξυλοδαρμό από τον άντρα της: “Τρία παιδιά έχασα από το ξύλο”