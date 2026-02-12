Άδωνις Γεωργιάδης: Πάω στη Βουλή για να απαντήσω επί προσωπικού στις νέες αθλιότητες της Ζωής Κωνσταντοπούλου
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Άμεση ήταν η αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στον χαρακτηρισμό «άθλιο υποκείμενο» που του απέδωσε στην αίθουσα της Ολομέλειας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Λίγα λεπτά μετά τις δηλώσεις, ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι πηγαίνει στη Βουλή, για να ζητήσει τον λόγο επί προσωπικού.
Στόχος του είναι να απαντήσει «στις νέες αθλιότητες της Ζωής Κωνσταντοπούλου» εναντίον του.
«Κάποτε πρέπει να μπει ένα όριο», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ.
Κατευθύνομαι προς το Κοινοβούλιο για να ζητήσω τον λόγο επί προσωπικού για τις νέες αθλιότητες της @ZoeKonstant εναντίον μου. Κάποτε πρέπει να μπει ένα όριο https://t.co/ZUBnlfLUih— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 12, 2026