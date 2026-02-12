MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Πάω στη Βουλή για να απαντήσω επί προσωπικού στις νέες αθλιότητες της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Άμεση ήταν η αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στον χαρακτηρισμό «άθλιο υποκείμενο» που του απέδωσε στην αίθουσα της Ολομέλειας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Λίγα λεπτά μετά τις δηλώσεις, ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι πηγαίνει στη Βουλή, για να ζητήσει τον λόγο επί προσωπικού.

Στόχος του είναι να απαντήσει «στις νέες αθλιότητες της Ζωής Κωνσταντοπούλου» εναντίον του.

«Κάποτε πρέπει να μπει ένα όριο», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ.

Άδωνις Γεωργιάδης Ζωή Κωνσταντοπούλου

