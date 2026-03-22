Άδωνις Γεωργιάδης: Οι νεφροπαθείς στην Αίγινα θα συνεχίσουν κανονικά να πηγαίνουν στη μονάδα στο νησί

Στη ΜΤΝ Αίγινας θα συνεχίσουν να πηγαίνουν οι νεφροπαθείς του νησιού, εξήγησε με παρέμβασή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, που συνομίλησε και με τον νεφρολόγο της μονάδας.

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε τηλεφωνική παρέμβαση στο Action24 και εξήγησε το πρόβλημα αλλά και πώς θα δρομολογηθεί η αποκατάστασή του, προκειμένου οι ασθενείς να συνεχίσουν τη θεραπεία τους στο νησί και να αποφευχθούν οι μετακινήσεις τους στην Αττική.

Το πρόβλημα προέκυψε μετά από έλεγχο της Περιφέρειας Αττικής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει βεβαίωση καλής λειτουργίας της μονάδας, που θα επέτρεπε τη συνέχιση της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η λύση θα δρομολογηθεί στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ την Πέμπτη, για να υπάρξει σχετική απόφαση και να συναφθεί νέα σύμβαση, υπό τον όρο ότι η Μονάδα θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τους νεφροπαθείς από αύριο.

Η πρόταση έγινε αποδεκτή από τον νεφρολόγο της Μονάδας, που δήλωσε ετοιμότητα να συνεχίσει την εξυπηρέτησή τους.

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δύο νέα μεγάλα ψηφιακά έργα στη φαρέτρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 4 ώρες πριν

Κατασκήνωση για παιδιά με διαβήτη – Μια εμπειρία ζωής με 30 χρόνια ιστορίας σε συνεργασία της Παιδιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ με τη ΧΑΝΘ

MEDIA NEWS 8 λεπτά πριν

Νίκος Συρίγος κατά Πασχάλη: Είναι ντροπή του, όλα όσα λέει είναι για τα σκουπίδια

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

IDF: Η ιρανική επίθεση κατά του Ντιέγκο Γκαρσία δείχνει ότι Βερολίνο, Παρίσι και Ρώμη βρίσκονται εντός εμβέλειας

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Τραγωδία στην Ιταλία: Δύο νεκροί από χιονοστιβάδα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ: Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης