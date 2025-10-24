MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Μου έκανε εντύπωση που ο Νίκος Συρίγος είπε ότι η Ελεωνόρα Ζουγανέλη οδηγεί μηχανάκι από τα 14, είναι παράνομο

THESTIVAL TEAM

Στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος και σχολίασε τα όσα είπε ο Νίκος Συρίγος για τις επίμαχες φωτογραφίες που τον δείχνουν μαζί με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη πάνω σε μηχανάκι, χωρίς κράνος.

«Για να το λύσουμε το θέμα μια και καλή. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν μπαμπούλα για να φορέσουμε κράνος, το κάνουμε για τον εαυτό μας. Η Ελεωνόρα οδηγεί μηχανή από 14 ετών, ξέρει πολύ καλά τι είναι να φορέσεις κράνος και κάνουμε πάντα αυτό που πρέπει. Αυτή ήταν μια ειδική περίπτωση για 10 μέτρα… Αν πρέπει να φοράμε κράνος και για 10 μέτρα… Μάλλον πρέπει να φοράμε κράνος και για τα 10 μέτρα, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Αν μου πεις εσύ, πόσοι από εμάς φορούν ή όχι κράνος για 10 μέτρα. Για 10 μέτρα! Ούτε θέλω να δικαιολογηθώ, ούτε τίποτα. Επίσης, δεν θέλω να είμαι και παράδειγμα για κανέναν», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Νίκος Συρίγος.

Ο υπουργός Υγείας, σε δηλώσεις του την Παρασκευή (24/10), τόνισε: “Θέλω να πω στον κύριο Συρίγο ότι δεν μίλησα για το κράνος για πολιτικούς λόγους. Είπε ότι μόνο για 10 μέτρα δεν φόρεσε κράνος. Στη μηχανή δεν ανεβαίνεις χωρίς κράνος … τελεία”.

Λίγο αργότερα, υπογράμμισε: “Μου έκανε εντύπωση που ο Νίκος Συρίγος είπε ότι η κυρία Ζουγανέλη οδηγεί μηχανάκι από τα 14. Στην Ελλάδα, είναι παράνομο να οδηγάς μηχανάκι από τα 14. Έχει μια ισχυρή άποψη και κατηγορεί την κυβέρνηση για τα πάντα με τόση ένταση, καταλαβαίνει ότι πρέπει να τηρεί τον Κ.Ο.Κ.”, συμπλήρωσε.

Άδωνις Γεωργιάδης

