Άδωνις Γεωργιάδης – Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η Αμερικανίδα πρέσβης στο υπουργείο Υγείας για τον Ψηφιακό Βοηθό

Το υπουργείο Υγείας επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τη συνέντευξη Τύπου του Άδωνι Γεωργιάδη για τον Ψηφιακό Βοηθό Πολίτη, το μεσημέρι της Δευτέρας (24/11).

Την Κίμπερλι Γκιλφόιλ υποδέχθηκε στο υπουργείο ο Άδωνις Γεωργιάδης. Εκτός από την Αμερικανίδα πρέσβη, στη συνέντευξη παρών είναι ο διευθύνων σύμβουλος μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης στον κόσμο, ενώ θα παρέμβει και εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Δείτε φωτογραφίες του Intime:

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει δυναμικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) με την λειτουργία του Ψηφιακού Βοηθού Ιατρού, που έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά και του Ψηφιακού Βοηθού Πολίτη, που ξεκινάει σήμερα.

Ο Ψηφιακός Βοηθός θα προσφέρει στους πολίτες προσωποποιημένη και ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα τους, στις συνταγές, στα ραντεβού, στις προληπτικές εξετάσεις και στους εμβολιασμούς τους.