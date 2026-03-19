Άδωνις Γεωργιάδης για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η μήνυση προχωράει – Έχει παραισθήσεις, είναι ανησυχητικό

Στο έντονο επεισόδιο που είχε στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην εκπομπή «Το ΄Χουμε».

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στην έντονη διαμάχη που είχε πριν από λίγες ημέρες, υποστηρίζοντας ότι η πρόεδρος του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας τον βιντεοσκοπούσε ενώ έτρωγε, καθήμενος στα υπουργικά έδρανα. Παράλληλα, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά, καθώς θεωρεί ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον συκοφαντεί και τον στοχοποιεί πολιτικά.

«Η μήνυση προχωράει. Και κάποιοι μου είπαν προχθές γιατί δεν της κατέθεσα κι άλλη μήνυση, αλλά όλη μέρα μηνύσεις στην Κωνσταντοπούλου θα κάνω; Έχουμε και δουλειές να κάνουμε, δεν μπορώ να ασχολούμαι όλη μέρα με την Κωνσταντοπούλου», είπε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Και συμπλήρωσε: «Εδώ προχθές βγήκε και είπε το απίθανο, ότι έστειλα τη φρουρά μου λέει, στη δίκη του Σήφη Βαλυράκη για να την τραμπουκίσουν. Το οποίο είναι ένα φανταστικό γεγονός, βγαλμένο απ’ το μυαλό της. Είναι σαν να ζει σε παράλληλο σύμπαν. Σαν να ‘χει παραισθήσεις. Σαν να ακούει φωνές. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Δεν είχα ιδέα ότι γινόταν αυτή η δίκη. Εγώ δεν γελάω γι’ αυτό. Γιατί αυτό αν έχεις τέτοιου τύπου παραισθήσεις, είναι πολύ ανησυχητικό. Δεν είναι αστείο. Δεν είναι αστείο καθόλου. Είναι πολύ σοβαρό».