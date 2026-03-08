Άδωνις Γεωργιάδης: Επισκέφτηκε το νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός” και μοίρασε τριαντάφυλλα στις γυναίκες – Δείτε βίντεο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφτηκε το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», το οποίο βρισκόταν σε εφημερία, προκειμένου να τιμήσει τις γυναίκες που εργάζονται στον χώρο της υγείας αλλά και τις ασθενείς και συνοδούς.

Κατά την επίσκεψή του, μαζί με τη γενική γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, και τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού, Σταυρού Αντώνη Αυγερινό, μοίρασαν λουλούδια στις γυναίκες που βρίσκονταν στο νοσοκομείο ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και σεβασμού.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, οι γυναίκες αξίζουν σεβασμό, φροντίδα και αναγνώριση για όσα προσφέρουν καθημερινά στην οικογένεια, την κοινωνία και τον χώρο της υγείας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στήριξης και εκτίμησης προς όλες.

«Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο