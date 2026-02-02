Άδ. Γεωργιάδης: Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει καβγαδίσει μέχρι και με τον άνθρωπο που φέρνει τα νερά στη Βουλή

Ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας ότι «για να έχουμε έναν καβγά πρέπει να έχεις δύο ανθρώπους που θέλουν να καβγαδίζουν μεταξύ τους. Εγώ δεν έχω όρεξη να καβγαδίζω με κανέναν, ούτε με την κ. Κωνσταντοπούλου».

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (2/2) στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1, τόνισε: «Η κ. Κωνσταντοπούλου καβγαδίζει στη Βουλή με οποιονδήποτε βλέπει μπροστά της, έχει καβγαδίσει μέχρι και με τον άνθρωπο που φέρνει τα νερά στη Βουλή. (…) Υπάρχει άνθρωπος με τον οποίο δεν έχει τσακωθεί η κ. Κωνσταντοπούλου στη Βουλή; Από τη μια πλευρά το πουλάει, πιστεύει ότι της κάνει καλό πολιτικά -και μάλλον της κάνει- και από την άλλη πλευρά, είναι ίδιον του χαρακτήρα της».

Ο ίδιος εξήγησε τι συνέβη την ημέρα της έντασης που υπήρξε μεταξύ τους: «Τώρα, εδώ τι έγινε: Έχουμε μία μέρα, μία οξυμένη συζήτηση στη Βουλή. Με έχει καταβρίσει, με έχει πει δολοφόνο, έχω απαντήσει κι εγώ. Περίμενε να περάσει το τρίμηνο της προθεσμίας (σ.σ. από τον χαρακτηρισμό «απαίσια» που έκανε για την ίδια στις 29 Οκτωβρίου 2025) και πήγε στο ΑΤ Εξαρχείων 10 λεπτά πριν εκπνεύσει το τρίμηνο για να μην της κάνω κι εγώ μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, γιατί δεν μπορώ να το κάνω την ίδια ημέρα».

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας: «Βγαίνει και με βρίζει σε εκπομπές και τέλος λέει “τα νταηλίκια του Γεωργιάδη”. Και ποιος το λέει αυτό; Η κυρία που πήγε 10 λεπτά πριν λήξει η προθεσμία για να μην μπορώ να της κάνω μήνυση».

«Η αξιολογική κρίση για την κ. Κωνσταντοπούλου δεν μπορεί να αλλάξει επειδή μου έκανε μήνυση. Έχει φέρει απίστευτη τοξικότητα και πιστεύω ότι θα τιμωρηθεί στην κάλπη», συμπλήρωσε.

«Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει φέρει στην πολιτική σκηνή μια απίστευτη τοξικότητα και πιστεύω ότι θα τιμωρηθεί στην κάλπη τελικά», τόνισε ο ίδιος.