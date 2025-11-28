Αχτσιόγλου: Ο Τσίπρας με αιφνιδίασε όταν μου πρότεινε την ηγεσία, δεν έπρεπε να παραιτηθεί

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου μίλησε για τα όσα αναφέρει στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας και συγκεκριμένα την αναφορά που κάνει στην ίδια, όταν της πρότεινε να αναλάβει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η πρόταση όπως καταγράφεται στο βιβλίο πράγματι μου έγινε. Έτσι είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στη NAFTEMPORIKI TV η Έφη Αχτσιόγλου, σχολίασε: «Μα είναι δυνατόν να περιμένει κανείς αυτόν τον πολιτικό αιφνιδιασμό; Είναι από τα χαρακτηριστικά του Αλέξη Τσίπρα. Η πολιτική μου εκτίμηση σε εκείνη τη φάση ήταν ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο ηγέτης του χώρου. Πίστευα ότι δεν έπρεπε να παραιτηθεί και να αποχωρήσει. Θεωρούσα ότι θα έδινε σήμα αποδιοργάνωσης του χώρου. Είτε ήμουν εγώ στην πρόταση είτε κάποιος άλλος. Θεωρούσα -και έτσι το εκτίμησα- ότι, δεδομένης της μεγάλης εσωκομματικής αναταραχής που υπήρχε, θα βάθαινε περαιτέρω. Γι’ αυτούς τους λόγους έτσι εξέλαβα την πρόταση και τα δεδομένα και έτσι εκτίμησα ότι δε θα ήταν μια καλή ιδέα».

Η τελική απόφαση για την υποψηφιότητα και η πιθανότητα συνεργασιών

Η πρώην υπουργός πρόσθεσε: «Όταν καλείσαι να πάρεις μια τόσο σοβαρή απόφαση με τέτοιες ευθύνες σε τόσο μικρό διάστημα, όλες τις δυσκολίες τις μετράς. Ήταν βασανιστική απόφαση που έλαβα με την έγνοια μου για τον χώρο και τον πρόεδρο. Μετά έχουμε εντελώς διαφορετική κατάσταση. Ο Τσίπρας έχει ανακοινώσει την παραίτησή του. Όχι όπως στην πρόταση. Εκεί πια οι ευθύνες μας βάρυναν όλους. Πάλι όχι ελαφρά την καρδία, αλλά με επιμονή και σκέψη συζητήσαμε με ανθρώπους και καταλήξαμε σε ένα σχέδιο για τον χώρο και σε μια υποψηφιότητα, τη δική μου».

Μεταξύ άλλων, η Έφη Αχτσιόγλου είπε ότι υπάρχει η ανάγκη για μέτωπο απέναντι στη ΝΔ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνεργασία με μελλοντικούς σχηματισμούς: «Κάθε σχηματισμός τωρινός ή μελλοντικός θα πρέπει να απαντά στο αν ενδιαφέρεται να συμβάλει στην υπόθεση της συσπείρωσης δυνάμεων και με ποιο πρόγραμμα κατέρχεται. Λειτουργούμε στην κατεύθυνση της συσπείρωσης δυνάμεων ή απλώς προστίθεται ένας ακόμα σχηματισμός; Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια με τα οποία κρινόμαστε κι εμείς και τυχόν μελλοντικοί σχηματισμοί. Αν υπάρχουν αυτά τότε πρέπει να επιδιώξουμε να συγκλίνουμε».