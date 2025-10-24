Α. Σκέρτσος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την εξυγίανση του μηχανισμού των αγροτικών ενισχύσεων δεν θα την πετύχουμε με στρεψοδικίες

«Αυτό που κατάλαβε ο κ. Γερουλάνος, παρακολουθώντας την πλήρη τοποθέτησή μου την περασμένη Τετάρτη, χωρίς να εγείρει κανένα ζήτημα για όσα είπα ως προς τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν το κατάλαβε το ΠΑΣΟΚ, προχωρώντας δύο μέρες μετά σε κοπτοραπτική των δηλώσεών μου», τονίζει ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, σχετικά με ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις του σε συνέδριο την Τετάρτη στην Καλαμάτα.

Και συνεχίζει στην ανάρτησή του: «Αν διάβαζαν το σύνολο της τοποθέτησής μου θα καταλάβαιναν ότι αναφερόμουν στους ελέγχους και τις εκθέσεις των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχρονικά επισήμαναν τα προβλήματα στο εθνικό σύστημα δηλώσεων και πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά και στην διαχρονική έλλειψη κτηματολογίου, δασικών χαρτών, διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και ΑΤΑΚ για να έχουμε αποτελεσματικούς διασταυρωτικούς ελέγχους. Στις ελλείψεις δηλαδή κρίσιμων πυλώνων των διασταυρώσεων που καμία κυβέρνηση πριν τη ΝΔ δεν φρόντισε να καλύψει αλλά αντιθέτως αποτέλεσαν προτεραιότητα της δικής μας κυβέρνησης από το 2019.

Σε καμία περίπτωση επομένως δεν αναφέρθηκα στις δικαστικές έρευνες.

Αντιθέτως, μίλησα ρητά για το σχέδιο δράσης μετασχηματισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ που από κοινού εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση με την ευρωπαϊκή επιτροπή ήδη από το 2024, πολύ πριν προκύψουν, δηλαδή, οι έλεγχοι της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Τέλος, είναι πλέον γνωστό ότι οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 είχαν ξεκινήσει τους διασταυρωτικούς ελέγχους προωθώντας στην ελληνική δικαιοσύνη για περαιτέρω διερεύνηση ύποπτες αιτήσεις ενισχύσεων, πολλές εκ των οποίων ήδη έχουν καταλήξει σε καταδίκες.

Άνθρακες, λοιπόν, ο θησαυρός.

Την εξυγίανση του μηχανισμού των αγροτικών ενισχύσεων δεν θα την πετύχουμε με στρεψοδικίες και κομματικά βολικές ερμηνείες ενός προβλήματος που υπήρξε βαθύ και διαχρονικό».