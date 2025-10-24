MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Α. Σκέρτσος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την εξυγίανση του μηχανισμού των αγροτικών ενισχύσεων δεν θα την πετύχουμε με στρεψοδικίες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Αυτό που κατάλαβε ο κ. Γερουλάνος, παρακολουθώντας την πλήρη τοποθέτησή μου την περασμένη Τετάρτη, χωρίς να εγείρει κανένα ζήτημα για όσα είπα ως προς τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν το κατάλαβε το ΠΑΣΟΚ, προχωρώντας δύο μέρες μετά σε κοπτοραπτική των δηλώσεών μου», τονίζει ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, σχετικά με ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις του σε συνέδριο την Τετάρτη στην Καλαμάτα.

Και συνεχίζει στην ανάρτησή του: «Αν διάβαζαν το σύνολο της τοποθέτησής μου θα καταλάβαιναν ότι αναφερόμουν στους ελέγχους και τις εκθέσεις των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχρονικά επισήμαναν τα προβλήματα στο εθνικό σύστημα δηλώσεων και πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά και στην διαχρονική έλλειψη κτηματολογίου, δασικών χαρτών, διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και ΑΤΑΚ για να έχουμε αποτελεσματικούς διασταυρωτικούς ελέγχους. Στις ελλείψεις δηλαδή κρίσιμων πυλώνων των διασταυρώσεων που καμία κυβέρνηση πριν τη ΝΔ δεν φρόντισε να καλύψει αλλά αντιθέτως αποτέλεσαν προτεραιότητα της δικής μας κυβέρνησης από το 2019.

Σε καμία περίπτωση επομένως δεν αναφέρθηκα στις δικαστικές έρευνες.

Αντιθέτως, μίλησα ρητά για το σχέδιο δράσης μετασχηματισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ που από κοινού εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση με την ευρωπαϊκή επιτροπή ήδη από το 2024, πολύ πριν προκύψουν, δηλαδή, οι έλεγχοι της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Τέλος, είναι πλέον γνωστό ότι οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 είχαν ξεκινήσει τους διασταυρωτικούς ελέγχους προωθώντας στην ελληνική δικαιοσύνη για περαιτέρω διερεύνηση ύποπτες αιτήσεις ενισχύσεων, πολλές εκ των οποίων ήδη έχουν καταλήξει σε καταδίκες.

Άνθρακες, λοιπόν, ο θησαυρός.

Την εξυγίανση του μηχανισμού των αγροτικών ενισχύσεων δεν θα την πετύχουμε με στρεψοδικίες και κομματικά βολικές ερμηνείες ενός προβλήματος που υπήρξε βαθύ και διαχρονικό».

Άκης Σκέρτσος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

NBA: Πιθανή η εμπλοκή και άλλων αθλητών στο σκάνδαλο στοιχηματισμού σύμφωνα με Αμερικανό δημοσιογράφο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Μανόλο Χιμένεθ εφ’ όλης της ύλης για Άρη: “Τελικοί Κυπέλλου και… τίτλοι”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Ζαχαριάδης: Δεν εκτιμώ ότι θα υπάρξουν ζητήματα που θα μας χωρίσουν με τον Αλέξη Τσίπρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Λάρισα: Φως στα αίτια του θανάτου του βρέφους θα ρίξει η νεκροψία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Έλενα Ράπτη: Η καμπάνια “ΈΝΑ στα ΠΕΝΤΕ” στον 13ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Κυβερνητικές πηγές για Δούκα: Το υπ. Εθνικής Άμυνας θα πράξει ό,τι απαιτείται για να μην επιτρέψει την υποβάθμιση του Αγνώστου Στρατιώτη