Ά. Γεωργιάδης για Τσίπρα: Τέτοιος παπάτζας και παραμυθάς δεν έχει υπάρξει ξανά στην Ελλάδα

«Τέτοιος παπάτζας και παραμυθάς δεν έχει υπάρξει ξανά στην Ελλάδα. Δεν έχει λίγη τσίπα πάνω του; Δεν ντρέπεται λίγο;», σχολίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την επερχόμενη παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού με τίτλο «Ιθάκη».

«Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω πολύ “έξω καρδιά”. Το παραδέχομαι. Τέτοιος παπάτζας, δεν έχει ξαναγεννηθεί στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, τέτοιος παραμυθάς για να το πω λαϊκά. Ειλικρινά, στις εκδόσεις Γεωργιάδη για πωλητή βιβλίων τον προσλαμβάνω, είναι φανταστικός», είπε ο υπουργός Υγείας για τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ έπαιζαν πλάνα στον «αέρα» του OPEN από βίντεο στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός ηχογραφεί το βιβλίο με τη δική του φωνή.

