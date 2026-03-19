1ο Blue Heritage Summit Thessaloniki: Καινοτομία, γεωπολιτική και γαλάζια οικονομία στο επίκεντρο της 3ης ημέρας

Ολοκληρώθηκαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη οι εργασίες του τριήμερου συνεδρίου 1st Blue Heritage Summit Thessaloniki (17-19 Μαρτίου), καθώς και οι παράλληλες δράσεις του, που διοργανώνει ο οργανισμός ΒeyondCSR με την αιγίδα και στήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης», στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ. Θέμα του Συνεδρίου ήταν: «Navigating Innovation at the Geopolitical Crossroads» («Πλοηγώντας την Καινοτομία στα Γεωπολιτικά Σταυροδρόμια»).

Κωνσταντίνος Γκιουλέκας: Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των συζητήσεων για τη Β. Ελλάδα

Κλείνοντας τις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Θράκης, Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, έκανε γνωστό ότι το συγκεκριμένο συνέδριο ήταν η αρχή έτσι ώστε ό,τι αφορά τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη να συζητείται στο Blue Heritage Summit. Όπως είπε, εδώ υπάρχει ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και όλοι μαζί μπορούμε να συνομιλούμε και να συνθέτουμε απόψεις. Έτσι μόνο μπορούμε να πηγαίνουμε μπροστά.

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: «Χτυπήματα» στο οργανωμένο έγκλημα και την ενδοοικογενειακή βία με χιλιάδες συλλήψεις – Κρίσιμη η ασφάλεια των συνόρων και των υποδομών

Στη σημασία της ασφάλειας ως βασικής προϋπόθεσης για την ποιότητα ζωής των πολιτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά τη συμμετοχή του στο 1ο Blue Heritage Summit Thessaloniki. Μάλιστα, αναφέρθηκε στα “χτυπήματα” της ελληνικής αστυνομίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος και των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας με χιλιάδες συλλήψεις, ενώ επεσήμανε την κρισιμότητα της ασφάλειας των υποδομών, αλλά και της φύλαξης των συνόρων της χώρας.

Αναφερόμενος στις σύγχρονες προκλήσεις, σημείωσε ότι η «ανθεκτικότητα» αποτελεί βασικό ζητούμενο για τα σύγχρονα κράτη, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται κρίσεις και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ειδική αναφορά στη Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας ότι, παρά τις προκλήσεις από μεγάλα έργα υποδομών, η πόλη παρουσιάζει βελτιωμένη κυκλοφοριακή εικόνα, γεγονός που, όπως είπε, «αποτελεί μια σημαντική νίκη για την καθημερινότητα των πολιτών».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας, επισημαίνοντας ότι η ενισχυμένη παρουσία της στις γειτονιές συμβάλλει ουσιαστικά στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας. Όπως σημείωσε, η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση ενισχύει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, τονίζοντας ότι οι εκτεταμένοι έλεγχοι αλκοτέστ έχουν οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς. Όπως ανέφερε, «η συμμόρφωση των πολιτών αυξάνεται, γεγονός που αποτυπώνεται και στα σχετικά ποσοστά παραβάσεων».

Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, ο Υπουργός σημείωσε ότι η ίδρυση εξειδικευμένων υπηρεσιών έχει αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, με εξάρθρωση εκατοντάδων εγκληματικών ομάδων. «Το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί σοβαρή απειλή για την κοινωνία και αντιμετωπίζεται με σχέδιο και αποφασιστικότητα», υπογράμμισε. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα, ιδρύσαμε ειδικές υπηρεσίες – το λεγόμενο «ελληνικό FBI» – με πάνω από 250 άτομα. Έχουν γίνει 2.000 συλλήψεις σε ενάμιση χρόνο, 650 προφυλακίσεις και έχουν εξαρθρωθεί 280 εγκληματικές ομάδες.

Παράλληλα, ανέδειξε τη στενή σύνδεση της ασφάλειας με την οικονομική ανάπτυξη, τονίζοντας ότι «η πολιτική σταθερότητα και η ασφάλεια αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων και τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε επίσης στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας, όπως οι υβριδικές απειλές, οι μεταναστευτικές ροές και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά την προστασία των συνόρων της και συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών ασφάλειας, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. “Η Ελλάδα, σε αυτόν τον τομέα, συνέβαλε στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής, συνδυάζοντας την ασφάλεια με τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην προστασία κρίσιμων υποδομών, ανακοινώνοντας νέες σημαντικές πρωτοβουλίες για το προσεχές διάστημα, με τη δημιουργία νέας Γενικής Γραμματείας Κρίσιμων Υποδομών, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι σε σύγχρονες απειλές, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις.

Τέλος, αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας ανηλίκων, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζητήματα υψηλής κοινωνικής σημασίας. Σύμφωνα με τον υπουργό: «Τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται όλο και περισσότερο η ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης ζωής σε περιπτώσεις όπως η ενδοοικογενειακή βία. Πρόκειται για ένα ζήτημα που για χρόνια παρέμενε κρυμμένο. Σήμερα, όλο και περισσότεροι πολίτες προσφεύγουν στις αρχές και ζητούν προστασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως έκανε γνωστό: «Έχουμε προχωρήσει σε χιλιάδες συλλήψεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, ενώ εφαρμόζουμε μια νέα πολιτική κοινωνικής αστυνόμευσης».

Κλείνοντας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε ότι η ασφάλεια αποτελεί διαρκή προτεραιότητα της Πολιτείας, απαιτώντας συνέπεια, σχέδιο και καθημερινή προσπάθεια προς όφελος της κοινωνίας.

Δημήτρης Βαρτζόπουλος: Θεσπίζονται κανόνες για τα επαγγέλματα ψυχικής υγείας

Στο 1ο Blue Heritage Summit Thessaloniki συμμετείχε ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, όπου ανέπτυξε τις βασικές κατευθύνσεις της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και ειδικότερα στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι μετά την πανδημία έχουν ενταθεί οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας, λέγοντας πως «με προσεκτικά αλλά σταθερά βήματα επιχειρείται η μετάβαση σε ένα πιο αποδοτικό και λειτουργικό μοντέλο». Όπως ανέφερε, βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αναμόρφωση των εργασιακών σχέσεων των γιατρών του ΕΣΥ, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρέχουν και ιδιωτικό έργο, καθώς και τη διεύρυνση της συνεργασίας με ιδιώτες γιατρούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τομέα της ψυχικής υγείας, όπου, όπως είπε, «έχουν ήδη συντελεστεί ουσιαστικές αλλαγές». Τόνισε ότι με τη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας επιτεύχθηκε η ενοποίηση των δημόσιων δομών και η διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας των ασθενών. Παράλληλα, ανέφερε ότι στον τομέα των εξαρτήσεων «έγινε ένα σημαντικό βήμα με την ενοποίηση διάσπαρτων δομών σε έναν ενιαίο οργανισμό».

Αναφερόμενος στις επόμενες πρωτοβουλίες, ο κ. Βαρτζόπουλος είπε ότι «προωθείται η ρύθμιση του ιδιωτικού τομέα υγείας με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα», υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η καλύτερη ένταξη των ιδιωτών παρόχων στο σύστημα. Επιπλέον, τόνισε τη σημασία της θέσπισης κανόνων για τα επαγγέλματα ψυχικής υγείας, σημειώνοντας ότι «η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων και η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών αποτελούν προτεραιότητα».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ανέφερε ότι «η μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας είναι μια συνεχής διαδικασία», επισημαίνοντας ότι «ο τελικός στόχος είναι η παροχή ποιοτικών, προσβάσιμων και αποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας για όλους τους πολίτες». Μάλιστα, έκανε γνωστό ότι το προσεχές διάστημα πρόκειται να γίνουν εξαγγελίες σχετικά με τη χρήση των social media από άτομα κάτω των 15 ετών.

Το Επόμενο Κύμα της Ναυτιλιακής Βιωσιμότητας: Από το Γραμμικό Εμπόριο στην Κυκλική Ροή

«Καλούμαστε να κάνουμε τη ναυτιλία την καλύτερη “influencer”, έτσι ώστε να προσελκύσουμε τους νέους και να τους κρατήσουμε μακριά από τη βία», δήλωσε ο κ. Γιώργος Αλεξανδράτος, Πρόεδρος Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το οποίο εκπροσωπεί πάνω από 22.000 μέλη. Όπως ανέφερε, η ζήτηση για αξιωματικούς αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μέχρι το 2030, ενώ πρόσθεσε το έλλειμμα ενημέρωσης μεταξύ των νέων. Στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο ανέρχεται η συμβολή της ναυτιλίας στο ΑΕΠ της χώρας, οι απολαβές στη θάλασσα είναι πολύ καλύτερες σε σχέση με τη στεριά, ενώ οι συνθήκες πλέον στα βαπόρια είναι πολύ καλύτερες σε σχέση με το παρελθόν ανέφερε.

Η κα Δανάη Μπεζαντάκου, Αντιπρόεδρος Propeller Club Port of Piraeus Πειραιά, Ιδρύτρια YES FORUM, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για την ενημέρωση των νέων και των γυναικών, κάνοντας λόγο για την ανάγκη να ξεπεραστούν αρνητικά «στερεότυπα» προκειμένου οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη γαλάζια οικονομία και τη ναυτιλία. Από εδώ και πέρα στην Ελλάδα πρέπει να φιλοξενούνται εκδηλώσεις για τη γαλάζια οικονομία σε όλη την επικράτεια.

Απ΄ την πλευρά του ο κ. Γιώργος Καλλιάνης, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου HELMEPA & Εφοπλιστής αναφέρθηκε στη σημασία και την αξία της εκπαίδευσης της νέας γενιάς προκειμένου να προσελκύσει ο κλάδος τη νέα γενιά. Μίλησε για τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, την κυκλική οικονομία αλλά και τη χρήση των αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων στη ναυτιλία.

Τα πλοία και τα λιμάνια πρέπει να γίνουν κόμβοι οριζόντιας συνεργασίας ανέφερε ο κ. Σπύρος Βούγιας, Ομότιμος Καθηγητής, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και αναφέρθηκε στην ανάγκη χρήσης νέων τεχνολογικών και εναλλακτικών καυσίμων. Έκανε λόγο για «κυκλικά λιμάνια» που μπορούν να αποτελέσουν ενεργειακούς κόμβους, αλλά και τη σύνδεσή τους με τον σιδηρόδρομο.

Σε παρέμβασή το ο κ. Κων. Γκιουλέκας επεσήμανε την ανάγκη να συνδεθεί βαθύτερα η ναυτιλία και ο εφοπλισμός με την πραγματική οικονομία και συμφώνησε με τους ομιλητές την πραγματοποίηση αντίστοιχου συνεδρίου με αντίστοιχες θεματικές.

Επενδύοντας σε ένα Βιώσιμο Μέλλον: Πράσινη Χρηματοδότηση στην Περιοχή της Μαύρης Θάλασσας

Ο κ. Αστέριος Τσουκαλάς, Γενικός Γραμματέας, Παρευξείνια Τράπεζα (BSTDB), αναφέρθηκε στο ρόλο και τη συμβολή της Παρευξείνιας Τράπεζας η οποία λειτουργεί εδώ και 27 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε αποτελείται από 11 κράτη – μέλη, τα οποία έχουν γύρω τους τη Μαύρη θάλασσα και όχι μόνο. Σκοπός της είναι να χρηματοδοτεί μεγάλα έργα τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και έργα Σύμπραξης, Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, τα οποία έχουν σημαντικό αποτύπωμα και παράλληλα προσφέρουν λύσεις και πολιτικές στη βιώσιμη ανάπτυξη στα κράτη – μέλη.

Αναφέρθηκε στις βασικές στρατηγικές της. Όπως τόνισε η Τράπεζα, μέσα από χρηματοδότηση σημαντικών και εμβληματικών έργων που έχουν να κάνουν με τις υποδομές, τα logistics, την ενέργεια, στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη στα κράτη- μέλη, υποστηρίζει την οικονομική συνεργασία και το διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ των κρατών- μελών και προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τόνισε ότι η χρηματοδότηση αφορά έργα τα οποία στηρίζουν την πράσινη μετάβαση τις περιβαλλοντικές υποδομές και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μίλησε αναλυτικά για έργα τα οποία έγιναν με τη συμβολή της Παρευξείνιας Τράπεζας τόσο στην Ελλάδα όσο και στα υπόλοιπα κράτη – μέλη.

Προσκάλεσε τους παρευρισκόμενους να επισκεφθούν τα γραφεία όπου φιλοξενείται η Τράπεζα. Όπως είπε, το κτίριο έχει λάβει υψηλότατη αξιολόγηση και πιστοποίηση ως βιοκλιματικό κτίριο. Είναι το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα πέντε σε όλη τη χώρα.

Από τη στιγμή που στηρίζουμε τα πράσινα έργα και τις βιώσιμες πολιτικές, αρχίζουμε πρώτα από όλα από το «σπίτι» μας, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έξυπνα Λιμάνια: Πρωτοπορώντας στη Γαλάζια και Κυκλική Αριστεία

«Αξιοποιώντας τη νησιωτικότητα της χώρας, πρέπει να πείσουμε ότι τα ελληνικά λιμάνια, πρέπει να μπουν σε μία έννοια συνεργατικότητας και να αποτελέσουν τα εργαλεία του εθνικού σχεδιασμού της ασφάλειας και αυτή πρέπει να είναι η συζήτηση στο πλαίσιο της ελληνικής υπόστασης», ανέφερε ο κ. Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος, Πρόεδρος Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ Α.Ε.). Τόνισε την ανάγκη αξιοποίησης της πληροφορίας, με τη χρήση της ΤΝ, και των ψηφιακών τεχνολογιών για την ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών των λιμανιών προσθέτοντας την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης προκειμένου να τα λιμάνια που βρίσκονται σε κρατική διαχείριση να μπορούν να προχωρούν σε επενδύσεις καθώς υπάρχουν περί τα 80 εκατ ταμειακά διαθέσιμα όπως έκανε γνωστό.

Επισπεύδουμε τις διαδικασίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό ανέφερε ο κ. Σπύρος Νικολάου, Διευθυντής Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιακών και Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΟΛΘ Α.Ε. – Λιμένας Θεσσαλονίκης, κάνοντας λόγο για μία σταθερή πορεία προς ένα έξυπνο, και πράσινο λιμάνι, στη βάση ενός στρατηγικού σχεδιασμού. Ξεκινάμε από τις διαδικασίες, εισάγουμε τις τεχνολογίες και εφαρμόζουμε τις αρχές της πράσινης μετάβασης. Όπως είπε: Ο προβλήτας 6 είναι ένα εμβληματικό έργο που θα αποτελέσει έναν πόλο ανάπτυξης για την Θεσσαλονίκη αλλά και τη ΝΑ Ευρώπη και πρόσθεσε την ανάγκη σύνδεσης με τον σιδηρόδρομο.

Η ψηφιοποίηση στην Ελλάδα είναι ζητούμενο και όχι δεδομένο, ανέφερε ο κ. Άγγελος Βλάχος, Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Λιμένος Καβάλας και, μεταξύ άλλων, επεσήμανε την ανάγκη άρσης θεμάτων που αφορούν τη γραφειοκρατία. Κρίσιμο θέμα για την ανθεκτικότητα των λιμένων είναι η συντήρηση των υποδομών, ενώ πρέπει να ενισχυθούν οι θέσεις ελλιμενισμού. Σύμφωνα με τον κ. Βλάχο, «απευθύνουμε έκκληση να ανοίξουν τα συνοριακά σημεία διέλευσης έτσι ώστε τα λιμάνια όπως της Καβάλας να επικοινωνήσουν με την ενδοχώρα της Βουλγαρίας», σε συνδυασμό με νέες συνδέσεις.

Απ΄ την πλευρά της η κα Δέσποινα Γκικάκη, Διευθύντρια Στρατηγικής και Ανάπτυξης, Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς – PPA/OLP-COSCO Shipping, αναφέρθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις. Μιλώντας για το λιμάνι του Πειραιά, έκανε λόγο για τεράστια λειτουργική ανθεκτικότητας, αλλά και την προώθηση νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με την κα Γκικάκη, στόχος είναι να κάνουμε το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας περισσότερο ανθεκτικό με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, όπως drones, smart containers, AI, και έξυπνες λειτουργίες. Οι υποδομές αποτελούν κρίσιμος παράγοντας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τις εξελίξεις της τεχνολογίας.

Γαλάζια & Κυκλική Οικονομία: Επενδυτικές Διαδρομές & Πλαίσια Διακυβέρνησης για την Ελλάδα

«Μέσα στους κόλπους του Πράσινου Ταμείου φιλοξενείται και το Γαλάζιο Ταμείο το οποίο ουσιαστικά εισηγείται (σ.σ. στο Πράσινο Ταμείο) προτάσεις και δράσεις που έχουν να κάνουν με το θαλάσσιο περιβάλλον». Αυτό έκανε γνωστό ο κ. Ιωάννης Ανδρουλάκης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Πράσινου Ταμείου, ο οποίος μίλησε για τη χρηματοδότηση μελετών για τα τρία θαλάσσια χωροταξιακά πλαίσια, τη χρηματοδοτική συμβολή στο LIFE SIP BLUE για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και το πρόγραμμα περιβαλλοντικής αναβάθμισης λιμένων. Αναφέρθηκε λεπτομερώς στις πράσινες πρακτικές που ακολουθούνται ενώ έκανε αναφορά και σε έργα της Θεσσαλονίκης που φέρουν την υπογραφή στη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, μεταξύ των οποίων είναι η Πλατεία Ελευθερίας αλλά και η πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας, κάτω από την Τσιμισκή.

Απ΄ την πλευρά του ο κ. Κωνσταντίνος Μουτσίανας, Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, επεσήμανε ότι τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί ένα φιλικό περιβάλλον στη χώρα για επενδύσεις και υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Όπως είπε, η γαλάζια και η κυκλική οικονομία αποτελούν ένα σύμπλεγμα επενδύσεων. Το θέμα είναι, σύμφωνα με τον καθηγητή, το πώς τα οφέλη που προσφέρει η γαλάζια οικονομία θα βοηθήσουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ο κ. Γεράσιμος Γερολυμάτος, Ιδρυτής & Διευθυντής ONDECK GROUP ξεκαθάρισε ότι το Yachting δεν είναι μόνο οι Κυκλάδες. Προσπαθούμε πάρα πολύ στον κύκλο των δραστηριοτήτων μας να προσθέτουμε και άλλες περιοχές όπως είναι η Βόρεια Ελλάδα, και άλλες περιοχές, όχι τόσο δημοφιλείς αλλά με εξαιρετικά χαρακτηριστικά και ομορφιά. Προς αυτήν την κατεύθυνση χρειάζεται χρόνος και ενημέρωση, είπε.

Η κα Νένα Πολυχρονίδου, Head of Operations & Business Development, Faria Renewables S.A. αναφέρθηκε στις προοπτικές που διαμορφώνονται από τη γαλάζια οικονομία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής κρίσης, λέγοντας ότι: «Οι μονάδες αφαλάτωσης σε συνδυασμό με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πάντα επίσης σε συνδυασμό με μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι από τις πιο βιώσιμες λύσεις για το θέμα της λειψυδρίας που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας».

Βιομηχανία, Κοινωνία και Ενσωμάτωση στην Αγορά – Κλιμάκωση Κόμβων Καινοτομίας

Σε συνδιοργάνωση με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ)

Η κα Έρη Τόκα, Επικεφαλής Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στο έντονο πρόβλημα που παρουσιάζεται στη σημερινή εποχή και αυτό είναι η διαφορετική γλώσσα που μιλάνε τα «πανεπιστήμια» και η «αγορά» με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης. Αναφερόμενη στο παρελθόν είπε ότι πλέον κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι η τεχνολογία μας δεν είναι ανταγωνιστική με άλλες χώρες και ότι υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης. Αυτά τα επιχειρήματα πλέον έχουν χάσει έδαφος, όπως είπε. Σήμερα χρειαζόμαστε μόνιμη παρουσία κεφαλαίου στη Θεσσαλονίκη και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας.

Ο κ. Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου, Deloitte, τόνισε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι να προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες καθώς αλλάζουν ραγδαία ο τρόπος εργασίας, οι ανάγκες, οι δεξιότητες. Όπως είπε, οφείλουμε να προσαρμοστούμε και να είμαστε έτοιμοι για τη νέα πραγματικότητα που φέρνει το AI.

Απ΄ την πλευρά του ο κ. Σπύρος Τζελέπης, Αντιδήμαρχος Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Start-up, Δήμος Θεσσαλονίκης επεσήμανε ότι: η δημιουργία τη συγκεκριμένης αντιδημαρχίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης δηλώνει την πρόθεσή του να στηρίξει κάθε προσπάθεια καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Start-up. Αναφέρθηκε σε κάποιες δράσεις του Δήμου προς αυτήν την κατεύθυνση μεταξύ των οποίων η επαναφορά του OkThess στο οικοσυστήματος με συνέργειες και η έναρξη bootcamp. «Ο ρόλος του Δήμου είναι να δημιουργήσει συνθήκες όπου η καινοτομία μπορεί να ανθίσει. Ο Δήμος οφείλει να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στην έρευνα, την επιχειρηματικότητα και τη Θεσσαλονίκη. Ενισχύουμε τις συνεργασίες ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, τις startups και τις επιχειρήσεις», ανέφερε.

Η κ. Dina Rokic, Branch Manager Κέντρο Νέων Odyssea Θεσσαλονίκης, παρουσίασε τους στόχους της μη κυβερνητικής οργάνωσης Odyssea η οποία λειτουργεί από το 2016 στην Αθήνα και από το 2024 στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε, θέλουμε να ενδυναμώνουμε τους νέους, προσφέροντάς τους τα απαραίτητα εφόδια, ευκαιρίες κατάρτισης και υποστήριξη για μια βιώσιμη επαγγελματική και προσωπική πορεία. Μάλιστα έκανε γνωστό ότι από τα 1500 άτομα που εκπαιδεύτηκαν στο γραφείο της Θεσσαλονίκης, τα 400 βρήκαν δουλειά.

Στρατηγικές Συνέργειες, Όραμα & Διακυβέρνηση

«Προσπαθούμε να φέρουμε μαζί όλους τους ενεργοποιητές του συστήματος της καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε ο κ. Παναγιώτης Κετικίδης, Πρόεδρος Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας και επεσήμανε ότι το ζητούμενο δεν είναι να παράγουμε περισσότερη γνώση, αλλά να τη μετατρέψουμε σε οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, μέσα από ισχυρά οικοσυστήματα καινοτομίας. Τέλος, επεσήμανε την ανάγκη συνεργειών αλλά και οράματος από πλευράς της πολιτείας.

Απ΄ την πλευρά της η κα Κατερίνα Σαρρή, Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εξήγησε ότι η καινοτομία είναι εφαρμοσμένη έρευνα, και αξιοποίησή της με σκοπό το κέρδος. Όπως χαρακτηριστικά είπε: Το πρόβλημα είναι η ενορχήστρωση και η αρχιτεκτονική του συστήματος καινοτομίας της πόλης μας, προσθέτοντας τις παραμέτρους της συμπερίληψης. Ενώ πρότεινε τη διασύνδεση των αναγκών των νεοφυών επιχειρήσεων με τα προγράμματα σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η κα Στέλλα Μπεζεργιάννη, Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΕΤΑ, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου NOESIS έκανε λόγο για την ανάγκη διαμόρφωσης της κατάλληλης κουλτούρας, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα της κοινωνίας με την καινοτομία. Όπως είπε πρέπει να υπάρχει ένα ασφαλές περιβάλλον έτσι ώστε η κοινωνία να μη φοβάται τις νέες τεχνολογίες αλλά να τις υιοθετεί.

Στην ανάγκη προώθησης των συνεργειών αναφέρθηκε ο κ. Σπύρος Τζελέπης, αντιδήμαρχος Καινοτομίας, Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Θεσσαλονίκης επισημαίνοντας ότι οι νέοι πρέπει να μείνουν στην πόλη προκειμένου να δημιουργήσουν αυτόν τον κόμβο καινοτομίας της ΝΑ Ευρώπης σε συνδυασμό με τις μεγάλες πολυεθνικές που εγκαταστάθηκαν στην πόλη μας.

Παράλληλες δράσεις του Blue Heritage Summit Thessaloniki

YES FORUM

Το YES Forum είναι μια πρωτοβουλία/πλατφόρμα διαλόγου στην Ελλάδα που συνδέει τη νέα γενιά με τη ναυτιλία και τον θαλάσσιο τουρισμό. Συμμετέχουν σε αυτήν μαθητές, φοιτητές, νέοι επαγγελματίες, στελέχη εταιρειών και ακαδημαϊκοί, με στόχο να γνωρίσουν τις ευκαιρίες και τις εξελίξεις στον κλάδο. Επικεφαλής είναι η κα Δανάη Μπεζαντάκου, Αντιπρόεδρος Propeller Club Port of Piraeus Πειραιά, Ιδρύτρια YES FORUM

Πρόγραμμα:

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026

YES Tour to Schools Thessaloniki:

Αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

09:00–10:00 – Παρουσίαση για μαθητές Δημοτικού.

10:30–11:30 – Παρουσίαση για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

