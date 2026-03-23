Ξεκινάει σήμερα το 10ο Επετειακό Φεστιβάλ Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης – Αναλυτικά όλες οι δράσεις

Το 10ο Επετειακό Φεστιβάλ Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης ανοίγει τις πύλες του, την Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 09.00, στο περίπτερο 16 της ΔΕΘ – HELEXPO με διάρκεια έως και την Παρασκευή 27 Μαρτίου, παράλληλα με την Forward Green – Διεθνή Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας (26–28/03/2026).

Συμπληρώνοντας μία δεκαετία συνεχούς παρουσίας, το Φεστιβάλ Ανακύκλωσης αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους πανελλαδικά θεσμούς περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Όπως κάθε χρόνο, το 10ο Φεστιβάλ θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Παρουσία Συστημάτων Ανακύκλωσης & Φορέων Κυκλικής Οικονομίας, Διαδραστικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές, καλλιτεχνικά δρώμενα, 15 θεματικά εργαστήρια, εκθέσεις, ειδικά αφιερώματα σε καλές πρακτικές επιχειρήσεων και φορέων καθώς και δύο ημερίδες.

Το Φεστιβάλ θα υποδεχθεί ως επισκέπτες μαθητές και δημότες με ελεύθερη είσοδο.

Φέτος λόγω του επετειακού χαρακτήρα διοργανώθηκαν: ο 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός κατασκευών από ανακυκλώσιμα υλικά για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου, ο Ατομικός Διαγωνισμός Φωτογραφίας – Για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, “Η πόλη μέσα από τον φακό σου – Φωτογράφισε την Ανακύκλωση!” και ο Ομαδικός Διαγωνισμός Βίντεο / Διαφημιστικού Σποτ – Για μαθητές Λυκείου, “Γίνε η Φωνή της Ανακύκλωσης – Δημιούργησε το δικό σου σποτ!”.

Τα εγκαίνια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιήσει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, την Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 18.00 και θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί.

Στην διάρκεια του Φεστιβάλ στο stage του Περιπτέρου 16 θα πραγματοποιηθούν δύο ημερίδες.

Την Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 17.00 η Ημερίδα: “Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα – προκλήσεις και προοπτικές” σε συνδιοργάνωση με την Δ/νση Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, με εισηγήσεις από τους: Δρ. Β. Ιππέκη, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης Α΄Βάθμιας Εκπ. Δυτ. Θεσσαλονίκης, τον κ. Περικλή Χατζηνάκο Διευθυντή της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης ΜΑΜΑΓΑΙΑ, την κα. Βασιλική Αδαμιδου, Διευθύντρια 63ου ΔΣχ Θεσσαλονίκης και την κα. Νατάσα Ριζοπούλου, γεωπόνο, υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΦοΔΣΑ ΚΜ.

Θα παρουσιαστούν και θα αναδειχτούν θέματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, των περιβαλλοντικών δράσεων και των πρωτοβουλιών στην σχολική κοινότητα και στην πόλη.

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου από τις 17.00 έως τις 19.00 στο stage του Περιπτέρου 16, θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα με θέμα: “Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων – Καλές πρακτικές για τον δημότη”. Χαιρετισμοί από τους: Στέλιο Αγγελούδη, Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα Αντιπεριφερειάρχη ΜΕ Θεσσαλονίκης, Δρ. Αλεξάνδρα Σοφία Τόγια, Διευθύνουσα Σύμβουλο ΕΟΑΝ, Μιχάλη Γεράνη, Πρόεδρο ΔΣ ΦοΔΣΑ. Θα ακολουθήσουν εισηγήσεις από τους: Λάζαρο Ζαχαριάδη, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Κλιματικής Προστασίας, Δημήτριο Παπασωτηρίου, Υπεύθυνο Τμήματος OΤΑ της ΕΕΑΑ, Δρ. Διονύση Μπουντουβά, Διευθύνοντα Σύμβουλο COMBATT, τον Ηλία Δημητριάδη Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, και τον Ευάγγελο Παπαϊωάννου, Δασολόγο/Περιβαλλοντολόγο, Δ/ντή Τμήματος Urban, BIOSOLIDS Α.Ε. Θα παρουσιαστούν και θα αναδειχθούν τα θέματα της περιβαλλοντικής διαχείρισης των αποβλήτων ανά Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και θα προβληθούν καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στη χώρα μας.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 23 Μαρτίου 09.00 – 13.00 και 17.00-19.00, Τρίτη 24 Μαρτίου 17.00-19.00, Τετάρτη 25 Μαρτίου κλειστά, Πέμπτη 26 & Παρασκευή 27 Μαρτίου 09.00 – 13.00 και 17.00-19.00.