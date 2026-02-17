MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τήνος: Καταστροφές από τη σφοδρή κακοκαιρία – Δρόμοι άνοιξαν στα δύο – Βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυροί νοτιάδες των τελευταίων ημερών στην παραλία του Αγίου Φωκά στην Τήνο. Η ισχυρή κακοκαιρία επηρέασε τόσο την ακτογραμμή όσο και το οδικό δίκτυο του κυκλαδίτικου νησιού.

Μετά το κατάστημα «Νerό» στην Τήνο, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας έχει δημιουργηθεί μεγάλη τρύπα στο οδόστρωμα από το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας.

Το σημείο παρουσιάζει αυξημένη επικινδυνότητα για τους οδηγούς.

Την ίδια ώρα, καθίζηση έχει υποστεί τμήμα του δρόμου απέναντι από το εστιατόριο «Σαν το Αλάτι».

Οι ζημιές είναι εμφανείς και χρειάζεται προσοχή και σε αυτό το σημείο στη διέλευση των οχημάτων.

Για την προστασία των διερχόμενων οδηγών, ο Δήμος Τήνου έχει προχωρήσει στην τοποθέτηση προειδοποιητικών σημάνσεων στα επικίνδυνα σημεία.

Τήνος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη λόγω κακοκαιρίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Αντώνης Σαμαράς σε Κωνσταντίνο Τασούλα: Σε λάθος κατεύθυνση τα εθνικά, αδιέξοδα στο εσωτερικό

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Akylas: “Είχα imposter syndrome – Ενώ έχω δουλέψει πολύ μέσα μου έλεγα αν το αξίζω όλο αυτό;”

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Ιράν- M. Πεζεσκιάν: Η Τεχεράνη δεν εγκαταλείπει το πυρηνικό πρόγραμμά της, αλλά δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9 ώρες πριν

ΙΕΛΚΑ: Φθηνότερο το τυπικό καλάθι του σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα σε σχέση με ευρωπαϊκές χώρες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: Πότε θα γίνει η κηδεία της πρώην προέδρου της Βουλής