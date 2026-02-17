Τήνος: Καταστροφές από τη σφοδρή κακοκαιρία – Δρόμοι άνοιξαν στα δύο – Βίντεο

Προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυροί νοτιάδες των τελευταίων ημερών στην παραλία του Αγίου Φωκά στην Τήνο. Η ισχυρή κακοκαιρία επηρέασε τόσο την ακτογραμμή όσο και το οδικό δίκτυο του κυκλαδίτικου νησιού.

Μετά το κατάστημα «Νerό» στην Τήνο, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας έχει δημιουργηθεί μεγάλη τρύπα στο οδόστρωμα από το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας.

Το σημείο παρουσιάζει αυξημένη επικινδυνότητα για τους οδηγούς.

Την ίδια ώρα, καθίζηση έχει υποστεί τμήμα του δρόμου απέναντι από το εστιατόριο «Σαν το Αλάτι».

Οι ζημιές είναι εμφανείς και χρειάζεται προσοχή και σε αυτό το σημείο στη διέλευση των οχημάτων.

Για την προστασία των διερχόμενων οδηγών, ο Δήμος Τήνου έχει προχωρήσει στην τοποθέτηση προειδοποιητικών σημάνσεων στα επικίνδυνα σημεία.