Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για θαλάσσια ρύπανση στο λιμάνι – Ενεργοποιήθηκε σχέδιο έκτακτης ανάγκης από τον ΟΛΘ

Η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί για πιθανή ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπου διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση, συνολικής έκτασης περίπου εκατό τετραγωνικών μέτρων (100 τ.μ.), αποτελούμενη από άγνωστο αφρώδες υλικό με ελαφρά οσμή και ορατά συσσωματώματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ) και στο σημείο ποντίστηκε φράγμα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, ελήφθησαν δείγματα από την περιοχή της θαλάσσιας ρύπανσης, τα οποία πρόκειται να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους.