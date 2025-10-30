Θεσσαλονίκη: Στον Θερμαϊκό για καθαρισμό του παραλιακού μετώπου βγήκε η “Αλκίππη” – Δείτε βίντεο

Για ακόμη μία φορά βγήκε σήμερα το πρωί στα νερά του Θερμαϊκού κόλπου το ειδικό αντιρρυπαντικό σκάφος «Αλκίππη», στο πλαίσιο των τακτικών δράσεων καθαρισμού της θαλάσσιας περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Το πλήρωμα του σκάφους, με τον κατάλληλο εξοπλισμό συλλογής επιπλεόντων απορριμμάτων, προχώρησε σε καθαρισμό της επιφάνειας της θάλασσας, απομακρύνοντας απορρίμματα που συγκεντρώνονται κυρίως κοντά στο παραλιακό μέτωπο.

Η «Αλκίππη» επιχειρεί συχνά στον Θερμαϊκό, αποτελώντας σημαντικό «σύμμαχο» στην προσπάθεια προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος και βελτίωσης της εικόνας του παραλιακού μετώπου της πόλης.

Στόχος της δράσης είναι όχι μόνο η άμεση απομάκρυνση των ρύπων αλλά και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη διατήρηση μιας καθαρής και βιώσιμης θάλασσας.