ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν αγριογούρουνα και μέσα στα Διαβατά – Επενέβη το Δασαρχείο για την απομάκρυνσή τους, δείτε φωτό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νωρίς το απόγευμα της Τρίτης προκλήθηκε αναστάτωση στα Διαβατά όταν κάτοικοι εντόπισαν αγριογούρουνα να κινούνται σε κατοικημένη περιοχή.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πολιτική Προστασία του Δήμου Δέλτα, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κωνσταντίνο Βερβίτη να ενημερώνει και να συνεργάζεται στενά με τη δήμαρχο Γερακίνα Μπισμπινά.

Οι δύο τους ήρθαν σε επαφή με το Αστυνομικό Τμήμα Σίνδου, με τους αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο. Τα ζώα εντοπίστηκαν τελικά κοντά στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, όπου και ακινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις για να αποτρέψουν ενδεχόμενο κίνδυνο για τους διερχόμενους πολίτες.

Στο περιστατικό παρενέβη και το Δασαρχείο, το οποίο απέστειλε ειδικό όχημα και προσωπικό με στόχο τη διαχείριση της κατάστασης και την ασφαλή απομάκρυνση των αγριογούρουνων.

Οι αρχές υπενθυμίζουν στους κατοίκους ότι, σε περίπτωση που παρατηρήσουν ανάλογο περιστατικό στο μέλλον, θα πρέπει άμεσα να ενημερώνουν την Αστυνομία ή την Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, συστήνεται στους πολίτες να λαμβάνουν βασικά μέτρα ατομικής προστασίας μέχρι την επέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Αγριογούρουνα Διαβατά Θεσσαλονίκη

