Θεσσαλονίκη: Δεκάδες πατίνια και ποδήλατα ανασύρθηκαν από τον βυθό του Θερμαϊκού – Δείτε εικόνες

THESTIVAL TEAM

Σε επιχείρηση καθαρισμού του θαλάσσιου βυθού προχώρησε σήμερα η iSea σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα με τις Διευθύνσεις Δημοτικής Αστυνομίας και Καθαριότητας.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την προστασία του δημόσιου χώρου και του θαλάσσιου περιβάλλοντος στον Θερμαϊκό Κόλπο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης δύτες ανέσυραν από τον βυθό δεκάδες αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ηλεκτρικά πατίνια, ποδήλατα και άλλα απορρίμματα που είχαν καταλήξει στη θάλασσα.

Τις εικόνες από την επιχείρηση δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Γιώργος Δημαρέλος, αναδεικνύοντας την έκταση του προβλήματος αλλά και τη σημασία τέτοιων δράσεων για τη διατήρηση καθαρών και ασφαλών δημόσιων χώρων.

