Θεσσαλονίκη: Άγρια πουλιά επανεντάχθηκαν σε Καλοχώρι και Κορώνεια – Δείτε εικόνες

Χτυπώντας δυνατά τα φτερά τους, άγρια πουλιά πέταξαν και πάλι ελεύθερα στον ουρανό μετά την επανένταξή τους από τραυματισμούς σε χώρους περίθαλψης της Αλκυόνης και της Δράσης για την άγρια ζωή.

Δύο φιδαετοί, ένας καλαμόκιρκος, τρία φοινικόπτερα, ένα σαΐνι, ένας ασημόγλαρος, ένας καστανοκέφαλος γλάρος και μία γερακίνα αφέθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον, σε Καλοχώρι και Κορώνεια, μετά από κοινή πρωτοβουλία της Αλκυόνης και της Δράσης για την άγρια ζωή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα ζώα που επανεντάχθηκαν, περιθάλφθηκαν και αποθεραπεύτηκαν μέσα από τη συνεργασία των δύο κέντρων περίθαλψης και κρίθηκε ότι ήταν πλέον έτοιμα να επιστρέψουν στη φύση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως είπε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Φρόσω Παρχαρίδου από τη Δράση, καθημερινά δέχονται στο Κέντρο Περίθαλψης στο Καλοχώρι, δεκάδες τραυματισμένα ζώα. «Ειδικά αυτή την εποχή, παραλαμβάνουμε πολλά μεταναστευτικά πουλιά με ηλεκτροπληξίες. Έχουμε πελαργούς, ψαρόνια και σταχτάρες και μέχρι τον Οκτώβριο τα ζώα αυξάνονται καθημερινά. Χρειαζόμαστε μια μόνιμη χρηματοδότηση για να ανταποκριθούμε στον όγκο δουλειάς και, φυσικά, εθελοντές που θα συνδράμουν στο έργο μας» ανέφερε η κ. Παρχαρίδου.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας της Δράσης με την Αλκυόνη, αποστέλλουν στις εγκαταστάσεις της, στην Πάρο, μεγάλους κλωβούς με ζώα, τα οποία χρειάζονται χρόνο για την αποθεραπεία τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Πειραιάς: 66χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικό που του έκοψε πρόστιμο για παράνομο παρκάρισμα

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Χρήστος Νικολόπουλος: Έβγαλα το τραγούδι για να χαρεί ο Πασχάλης Τερζής που είναι καθηλωμένος στο σπίτι του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Χαλκιδική: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο παλιό εργοστάσιο του Τσάνταλη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες συντήρησης στην ΕΟ 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας – Σε ποια σημεία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Η συγκινητική κίνηση της Παρτίζαν για τα θύματα του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Δείτε εικόνες και βίντεο

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Δήμητρα Αλεξανδράκη για Ιωάννα Τούνη: “Τα νεύρα της, η ψυχολογία της είχαν διαλυθεί παντελώς”