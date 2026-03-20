Θεσσαλονίκη: 1.926 δέντρα φυτεύτηκαν για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ στο περιαστικό δάσος της Τούμπας

Κοινωνική δράση, στο πλαίσιο εορτασμού των 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου, δρομολόγησε σήμερα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Στελέχη της συμμετείχαν σε φύτευση 1.926 δέντρων στο περιαστικό δάσος Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, πίσω από το Χαρίσειο Γηροκομείο, συμβάλλοντας «σε ένα πιο βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον μέλλον», όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά.

«Είμαστε περήφανοι που ήρθαμε σήμερα εδώ να βοηθήσουμε σε αυτήν τη δράση για το αστικό πράσινο. Ως ΠΑΟΚ, είμαστε και εμείς μέρος της κοινωνίας, πρέπει να βοηθάμε και να δίνουμε πίσω σε αυτήν» δήλωσε ο Ανέστης Μύθου, που μαζί με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ εκπροσώπησαν τους ποδοσφαιριστές του «Δικεφάλου» στην αντιπροσωπεία των «ασπρόμαυρων», η οποία συμμετείχε στην εκδήλωση.

Τα λόγια του Έλληνα κεντρικού αμυντικού συμπλήρωσε ο Σουηδός επιθετικός, τονίζοντας: «Ως οικογένεια του ΠΑΟΚ είναι σημαντικό να δίνουμε κάτι πίσω στην κοινωνία. Είμαστε χαρούμενοι που το κάνουμε φυτεύοντας δέντρα. Η πόλη είναι πολύ όμορφη, αλλά είναι ωραίο να την κάνουμε πιο πράσινη».

Η δράση υλοποιήθηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε στενή συνεργασία με την εταιρεία Biosolids, με τη συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας.

Δεντροφύτευση Θεσσαλονίκη ΠΑΟΚ

