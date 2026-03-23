Τα σύγχρονα συστήματα πρόγνωσης καιρού στο επίκεντρο εκδήλωσης στο ΑΠΘ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας (23/3), ο Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου διοργανώνει εκδήλωση, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 και ώρα 12.00, στο Μετεωροσκοπείο του Αριστοτελείου.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής της Ομάδας Δυναμικής Ατμόσφαιρας και Κλίματος-ΟΔΑΚ, κ. Πέτρος Κατσαφάδος. Το θέμα της ομιλίας είναι: «Ολοκληρωμένα Συστήματα Περιβαλλοντικών Προσομοιώσεων για την υποστήριξη της αδιάλειπτης πρόγνωσης καιρού».

Μετά το τέλος της ομιλίας, θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό για επίκαιρα θέματα σχετικά με τη μετεωρολογία, την κλιματολογία και το ατμοσφαιρικό περιβάλλον.

Η 23η Μαρτίου εορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας σε ανάμνηση της έναρξης ισχύος της Σύμβασης για την ίδρυση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, στις 23 Μαρτίου 1950. Το θέμα που όρισε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός για το έτος 2026 είναι: «Παρατηρώντας το σήμερα, προστατεύοντας το αύριο».

Σύντομο βιογραφικό του ομιλητή

Ο Πέτρος Κατσαφάδος είναι Καθηγητής του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής της Ομάδας Δυναμικής Ατμόσφαιρας και Κλίματος-ΟΔΑΚ (http://meteoclima.gr). Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Γεωγραφίας την περίοδο 2023-2025. Στη διδακτορική διατριβή του στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διερεύνησε παράγοντες που επηρεάζουν την προγνωστικότητα των αριθμητικών μοντέλων πρόγνωσης καιρού. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας πληθώρας επιστημονικών άρθρων με κριτές στη διεθνή βιβλιογραφία και πρώτος συγγραφέας σε τρία βιβλία που εκδόθηκαν από τις John Wiley & Sons, Inc. και Kallipos+, Δράση για την εισαγωγή ψηφιακών εγχειριδίων στην Ανώτατη Εκπαίδευση και έχει συμβάλει σε αρκετά κεφάλαια βιβλίων και ειδικές εκδόσεις. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν: δυναμική της ατμόσφαιρας, αλληλεπιδράσεις ατμόσφαιρας-θάλασσας, θαλάσσια μετεωρολογία, μέσης-κλίμακας μοντελοποίηση, ατμοσφαιρική ρύπανση (φυσικής ή ανθρωπογενούς προέλευσης) και αφομοίωση δεδομένων. Έχει συμμετάσχει (ως συντονιστής, κύριος ερευνητής ή συνεργαζόμενος ερευνητής) σε περισσότερα από 25 έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικά, κυρίως σχετικά με τη δυναμική και τη μοντελοποίηση της ατμόσφαιρας και του κλίματος.