Τα σημαντικά έργα και δράσεις της Δασικής Υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη

Το Περιαστικό Δάσος της Θεσσαλονίκης, γνωστό και ως Σειχ Σου, αποτελεί το μεγαλύτερο περιαστικό δάσος της Ελλάδας και έναν από τους πιο πολύτιμους φυσικούς πόρους της πόλης.

Το δάσος, που καλύπτει μια εκτεταμένη περιοχή κωνοφόρων και αείφυλλων πλατυφύλλων, βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, και η διαχείρισή του έχει ανατεθεί αποκλειστικά στη Δασική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Από τη Δασική Υπηρεσία έχουν υλοποιηθεί πολλά έργα προστασίας και αναβάθμισης του δάσους, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Στόχος των έργων αυτών είναι η ενίσχυση της φυσικής δομής του δάσους, η προστασία του από φυσικές καταστροφές, όπως οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές, και η δημιουργία ενός βιώσιμου και προσβάσιμου φυσικού περιβάλλοντος για τους πολίτες και την τοπική πανίδα.

Σημαντικά έργα και δράσεις της Δασικής Υπηρεσίας

Η Δασική Υπηρεσία όπως η ίδια επισημαίνει έχει υλοποιήσει σειρά εμβληματικών δράσεων για την προστασία και ανάδειξη του Περιαστικού Δάσους.

Ενδεικτικά:

Σταθμός Δασοπροστασίας : Έχει ιδρυθεί Σταθμός Δασοπροστασίας, ο οποίος λειτουργεί ως έδρα του Δασονομείου Θεσσαλονίκης και ως βάση του αρμόδιου Κλιμακίου του Πυροσβεστικού Σώματος για την ταχεία αντίδραση σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

: Έχει ιδρυθεί Σταθμός Δασοπροστασίας, ο οποίος λειτουργεί ως έδρα του Δασονομείου Θεσσαλονίκης και ως βάση του αρμόδιου Κλιμακίου του Πυροσβεστικού Σώματος για την ταχεία αντίδραση σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Διαχειριστική Μελέτη Δεκαετίας : Συντάχθηκε ειδική δασική διαχειριστική μελέτη για την περίοδο 2019-2028, η οποία καθορίζει τις δράσεις διαχείρισης του δάσους με βάση τις αρχές της αειφορίας και της φυσικής αναγέννησης.

: Συντάχθηκε ειδική δασική διαχειριστική μελέτη για την περίοδο 2019-2028, η οποία καθορίζει τις δράσεις διαχείρισης του δάσους με βάση τις αρχές της αειφορίας και της φυσικής αναγέννησης. Αντιπλημμυρική Προστασία : Κατασκευάστηκαν 102 φράγματα για την προστασία του δάσους και της πόλης από πλημμύρες. Αυτά τα έργα παρέχουν άμεση ασφάλεια στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στις λεκάνες απορροής του δάσους.

: Κατασκευάστηκαν 102 φράγματα για την προστασία του δάσους και της πόλης από πλημμύρες. Αυτά τα έργα παρέχουν άμεση ασφάλεια στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στις λεκάνες απορροής του δάσους. Αντιπυρική Προστασία : Διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο υποδομών για την πυροπροστασία, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 155 χλμ. δασικών δρόμων, 7 υδατοδεξαμενές, 33,5 χλμ. δίκτυο υδροδότησης και 70 πυροσβεστικούς κρουνούς. Το δίκτυο εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται κάθε χρόνο.

: Διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο υποδομών για την πυροπροστασία, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 155 χλμ. δασικών δρόμων, 7 υδατοδεξαμενές, 33,5 χλμ. δίκτυο υδροδότησης και 70 πυροσβεστικούς κρουνούς. Το δίκτυο εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται κάθε χρόνο. Αναδάσωση και Διαχείριση Χλωρίδας : Με συστηματικές αναδασώσεις, η Δασική Υπηρεσία έχει φυτέψει εκατομμύρια δέντρα, ενισχύοντας τη φυσική δομή του δάσους. Η τελευταία αναδάσωση, το 2025, περιλάμβανε πάνω από 5.000 πλατύφυλλα δέντρα. Επιπλέον, η διαχείριση της υλοτομίας βοηθά στην απομάκρυνση ξερών και επικίνδυνων δέντρων, διασφαλίζοντας την καλή κατάσταση του οικοσυστήματος.

: Με συστηματικές αναδασώσεις, η Δασική Υπηρεσία έχει φυτέψει εκατομμύρια δέντρα, ενισχύοντας τη φυσική δομή του δάσους. Η τελευταία αναδάσωση, το 2025, περιλάμβανε πάνω από 5.000 πλατύφυλλα δέντρα. Επιπλέον, η διαχείριση της υλοτομίας βοηθά στην απομάκρυνση ξερών και επικίνδυνων δέντρων, διασφαλίζοντας την καλή κατάσταση του οικοσυστήματος. Δασική Εκπαίδευση και Ενημέρωση: Η Δασική Υπηρεσία έχει δημιουργήσει Ομάδα Δασικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η οποία προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία, με επιτόπιες επισκέψεις στο δάσος. Έως σήμερα, χιλιάδες μαθητές έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα αυτά, ενισχύοντας τη σύνδεση των νέων με τη φύση και τη σημασία της προστασίας του δάσους.

Ιστορία και πολυλειτουργική σημασία

Το Περιαστικό Δάσος έχει μακρά ιστορία, η οποία συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, το δάσος υπέστη εκτεταμένες καταστροφές από λαθροϋλοτομίες και βόσκηση. Μετά την αναδάσωση του 1929, το δάσος αναγεννήθηκε και σήμερα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την προστασία της πόλης από πλημμύρες, την καταπολέμηση της διάβρωσης του εδάφους και τη βελτίωση του μικροκλίματος της πόλης.

Σήμερα, το Περιαστικό Δάσος έχει πολυδιάστατη αξία. Προστατεύει τη Θεσσαλονίκη από φυσικές καταστροφές, φιλοξενεί ποικιλία χλωρίδας και πανίδας, ενώ αποτελεί έναν ελκυστικό προορισμό για τους λάτρεις της φύσης και της αναψυχής. Παράλληλα, συμβάλλει στην ποιότητα του αέρα, απορροφώντας ρύπους και διοξείδιο του άνθρακα (CO2).

Η Δασική Υπηρεσία συνεργάζεται στενά με τοπικούς φορείς, όπως οι ΟΤΑ και ερευνητικά ιδρύματα, για την ενίσχυση της προστασίας του δάσους. Ιδιαίτερη αξία έχει η συμμετοχή των πολιτών και των εθελοντών, που συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του δάσους, ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο.

Η Δασάρχης Θεσσαλονίκης, κ. Φιλοθέη Μελά, δήλωσε: «Η Δασική Υπηρεσία, με το επιστημονικά καταρτισμένο και ιδιαίτερα έμπειρο προσωπικό της, τηρεί τις αρχές της Δασολογικής Επιστήμης και της Δασικής Νομοθεσίας, και αποτελεί μόνιμη ασπίδα προστασίας και ανάδειξης του δασικού πλούτου της Θεσσαλονίκης, προάγοντας την αειφορία και τον πολυλειτουργικό ρόλο του Περιαστικού Δάσους.»