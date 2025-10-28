Συναγερμός στην Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσσα “τρέχει” με ταχύτητα 270 χλμ 

Στη Τζαμάικα, με ταχύτητα ανέμων που φτάνουν ακόμα και τα 270 χλμ την ώρα, ο τυφώνας Μελίσσα, ο ισχυρότερος που έχει πλήξει φέτος τον Ατλαντικό, πλησιάζει απειλητικά στο κέντρο της πρωτεύουσας Κίνγκστον.



Είναι σφοδρές οι βροχοπτώσεις στα νότια του νησιού, ενώ ήδη τουλάχιστον 150.000 κάτοικοι έχουν λάβει εντολή εκκένωσης.

Η νησιωτική χώρα δεν έχει δεχθεί άμεσο πλήγμα από τυφώνα εδώ και πάνω από μια δεκαετία και ποτέ από Κατηγορίας 5, με έναν οργανισμό του ΟΗΕ να την περιγράφει ως «καταιγίδα του αιώνα».

Οι δρόμοι στις πόλεις είναι άδειοι καθώς οι κάτοικοι κλείστηκαν στα σπίτια τους. Αψηφώντας τις οδηγίες των αρχών, μόνο δύο από τους συνολικά 50.000 έχουν σπεύσει σε καταφύγια.

Οι κάτοικοι τρέχουν να πάρουν μέτρα προστασίας, τα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν αδειάσει, ενώ εκατοντάδες τουρίστες έχουν εγκλωβιστεί μετά το κλείσιμο του αεροδρομίου στο νησί της Καραϊβικής.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προειδοποίησε για κατολισθήσεις, «καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες» και ανέμους που «μπορεί να προκαλέσουν ολική κατάρρευση κτιρίων». Ο τυφώνας Μελίσσα έχει ήδη σκοτώσει τρία άτομα στην Αϊτή, τρία στην Τζαμάικα και ένα στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Οι τρεις θάνατοι στην Τζαμάικα συνέβησαν ενώ κοβόντουσαν δέντρα. Δύο από αυτούς πέθαναν όταν δέντρα έπεσαν πάνω τους και ένα άτομο υπέστη ηλεκτροπληξία, είπε ο υπουργός Υγείας χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Άλλα 13 άτομα τραυματίστηκαν κατά τις προετοιμασίες. Πολλά από αυτά έπεσαν από σκάλες ή στέγες, πρόσθεσε ο υπουργός.



Σημειώνεται ότι ο τυφώνας Μελίσσα θα μπορούσε να επηρεάσει 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους στην Τζαμάικα, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, ενώ μπορεί να είναι ο ισχυρότερος στην ιστορία της νησιωτικής χώρας.

«Για την Τζαμάικα θα είναι ο κυκλώνας του αιώνα, με βεβαιότητα», σχολίασε η ειδική του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού στους τροπικούς κυκλώνες Αν-Κλερ Φοντάν σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.



Τι αναμένουν οι ειδικοί

Ο Ίβαν Τόμσον, κύριος διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Τζαμάικα, ρωτήθηκε σχετικά με το τί πρέπει να περιμένουν οι Τζαμαϊκανοί τις επόμενες ώρες. Εξήγησε ότι το «μάτι» του τυφώνα είναι μια ήρεμη περιοχή στο κέντρο της καταιγίδας όπου «θα φαίνεται σαν να έχει τελειώσει».

Εκτείνεται σε διάμετρο μερικών μιλίων, όπου θα υπάρχει «πολύ μικρή νεφοκάλυψη και πολύ λίγος άνεμος».

Αλλά ακριβώς πριν από το μάτι βρίσκεται το τείχος του ματιού, όπου ο Thompson λέει «θα έχουμε τις πιο έντονες ταχύτητες ανέμου και τις πιο καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις».

Μετά το μάτι, θα επιστρέψει για άλλη μια φορά με ανέμους που προέρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση. Οι άνεμοι του τείχους του ματιού θα μπορούσαν να φτάσουν περίπου τα 185 μίλια την ώρα, λέει. «Πρέπει να προετοιμαστείτε για αυτό», πρόσθεσε.

Προειδοποιεί επίσης τους πολίτες να προσέχουν τους ανεμοστρόβιλους που μπορούν να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια τυφώνων και λέει ότι θα μπορούσαν να περάσουν μερικές ημέρες πριν καθαρίσει ο καιρός πάνω από το νησί.

Πηγή: real.gr