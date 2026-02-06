MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συναγερμός στην Ορεστιάδα: Εν αναμονή μεγάλου όγκου υδάτων σε Άρδα και Έβρο, συστάσεις σε πολίτες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σημαντική εισροή μεγάλου όγκου υδάτων στους ποταμούς Άρδα και Έβρο αναμένεται εντός των επόμενων ωρών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ορεστιάδας.

Προς αποφυγή ατυχημάτων και για την προστασία της περιουσίας των πολιτών, η δημοτική Αρχή συστήνει:

  • Οι κτηνοτρόφοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη απομάκρυνση του ζωικού τους κεφαλαίου από τις παραποτάμιες περιοχές εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
  • Οι αγρότες να απομακρύνουν γεωργικά μηχανήματα, αντλητικά συγκροτήματα και λοιπό εξοπλισμό από τις ζώνες υψηλού κινδύνου.
  • Οι πολίτες να αποφεύγουν κάθε είδους μετακίνηση, εργασία ή δραστηριότητα (κυνήγι, ψάρεμα, περίπατο) πλησίον των αναχωμάτων και των κοιτών των ποταμών.

Ορεστιάδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Στέλιος Κρητικός: Δεν μπορώ να ακυρώσω το ενδεχόμενο απόκτησης πέμπτου παιδιού, όμως δεν εξαρτάται μόνο από εμένα

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Γιάννα Σταυράκη: Πήγα και έπαιξα με τα σωληνάκια που είχα από το χειρουργείο, μόνο η ενδυματολόγος το γνώριζε στο γύρισμα

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Έλον Μασκ: Τα λεφτά δεν αγοράζουν την ευτυχία

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έρχεται αποκριάτικο πάρτι με τον Toni Sfino με δωρεάν είσοδο – Πού θα γίνει

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη: Η αποδοχή για τον θάνατο της μητέρα μου ήρθε με άσχημο τρόπο, έβγαλα ψυχοσωματικά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά σε ιρλανδική διάβαση