Έβρος: Εννέα μαυρόγυπες νεκροί σε σύνολο 12 δηλητηριασμένων στη Δαδιά

Στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς εντοπίστηκαν 12 μαυρόγυπες δηλητηριασμένοι, εκ των οποίων 9 έχασαν τη ζωή τους, σε ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα.

Το περιστατικό πλήττει τον εμβληματικό μαυρόγυπα, πτωματοφάγο αρπακτικό που αποτελεί σύμβολο του Δάσους της Δαδιάς και αντικείμενο πολυετών δράσεων διατήρησης. Η απώλεια των πουλιών σημαίνει σημαντική υποχώρηση για την προστασία του είδους και οικονομικό κόστος για την Πολιτεία.

Παρά την απαγόρευση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα από το 1993 και τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες και υπουργικές αποφάσεις, το γεγονός ότι ένα τέτοιο περιστατικό συμβαίνει μέσα σε προστατευόμενο χώρο υπογραμμίζει την ανάγκη για αυστηρό έλεγχο και καταδίκη των δραστών.

Η Ορνιθολογική καλεί τους αρμόδιους κρατικούς φορείς να δεσμευτούν για άμεση εξιχνίαση του περιστατικού, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, όπως ανακρίσεις, υλικό από κάμερες και έρευνες τηλεπικοινωνιών. Η ταυτοποίηση και η τιμωρία των δραστών είναι απαραίτητη για την προστασία της φύσης και την αποτροπή μελλοντικών εγκλημάτων.

Η Ορνιθολογική, σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις και φορείς, δεσμεύεται να προβεί άμεσα σε πρωτοβουλίες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών.