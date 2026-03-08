MENOY

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σεισμός στη Θεσπρωτία: Ζημιές σε παλιά σπίτια και πτώσεις βράχων στην Εγνατία Οδό – Δείτε εικόνες

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Αισθητός ήταν ο σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στη Θεσπρωτία τα ξημερώματα της Κυριακής (08/03), με εστιακό βάθος 9,7 χιλιομέτρων, ενώ ακολούθησαν δύο μετασεισμοί μεγέθους 4,7 και 3,5 Ρίχτερ από την ίδια περιοχή και σε παρόμοιο βάθος.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της ΑΒΑΓ της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr, δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές σε κατοικίες ή υποδομές, ωστόσο σε παλιά σπίτια και κτίρια καταγράφονται πτώσεις και μικρής κλίμακας ζημιές.

Επίσης, αναφέρθηκαν πτώσεις βράχων στην Εγνατία Οδό στο τμήμα προς Ηγουμενίτσα, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις υπηρεσίες για την αποκατάσταση και την ασφάλεια της κυκλοφορίας.

Δείτε εικόνες από το epirusgate:

Το επίκεντρο της σεισμικής δραστηριότητας εντοπίζεται στις περιοχές Κουρέντα και Λεπτοκαρυά Φιλιατών, ενώ μικρές ζημιές έχουν αναφερθεί σε ορισμένα σημεία της ευρύτερης περιοχής.

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η Πολιτική Προστασία Ηπείρου, με τον υπεύθυνο Δημήτρη Μαυρογιώργο και το προσωπικό να επιχειρούν από το γραφείο επιχειρήσεων, παρακολουθώντας την κατάσταση και συντονίζοντας τις απαραίτητες ενέργειες.

Παράλληλα, σύμφωνα με εκτιμήσεις των επιστημόνων, η μετασεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται θεωρείται φυσιολογική για την περίπτωση, ενώ προς το παρόν δεν αναμένεται νέος μεγάλος σεισμός από την ίδια περιοχή, σύμφωνα με την εξέλιξη του φαινομένου και τα έως τώρα δεδομένα.

Θεσπρωτία Σεισμός

