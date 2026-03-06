MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Καστελλόριζο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 07:35, σε απόσταση 595 χλμ. νοτιοανατολικά της Αθήνας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 156 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά της Μεγίστης (Καστελλορίζου).

Καστελλόριζο Σεισμική δόνηση

