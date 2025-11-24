MENOY

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Καρδίτσα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε πριν από λίγο στην Καρδίτσα.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,1 Ρίχτερ. Το επίκεντρό του εντοπίζεται στα 4 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μορφοβουνίου Καρδίτσας.

Το εσατιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Καρδίτσα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

