Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Καρδίτσα
Σεισμική δόνηση σημειώθηκε πριν από λίγο στην Καρδίτσα.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,1 Ρίχτερ. Το επίκεντρό του εντοπίζεται στα 4 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μορφοβουνίου Καρδίτσας.
Το εσατιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα.
