Σεισμός 3,7 Ρίχτερ ανοιχτά από τη Ρόδο και κοντά στην Τουρκία

Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά από τη Ρόδο το βράδυ της Τετάρτης. Επίκεντρο είναι η θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο ελληνικό νησί και τις απέναντι ακτές της Τουρκίας.

Ο σεισμός των 3,7 Ρίχτερ – σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών – προέρχεται από τον εστιακό χώρο που βρίσκεται σε απόσταση 37 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά από τη Ρόδο.

Στα 13,3 χιλιόμετρα εντοπίζεται το εστιακό βάθος.