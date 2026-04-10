Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ναύπακτο – Αισθητός σε Πάτρα και γύρω περιοχές

Ασθενής σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 8:40 σήμερα το πρωί, Μ. Παρασκευή, στην Ναύπακτο, στο Αντίρριο, στην Πάτρα και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε ένα χιλιόμετρο, δυτικά της Ναυπάκτου.

Σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση ενός χιλιομέτρου, βορειοδυτικά από την Ναύπακτο.