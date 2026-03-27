Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στα Ιωάννινα, έγινε αισθητός και στη Θεσπρωτία

THESTIVAL TEAM

Σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα Ιωάννινα στις 19:01 το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαρτίου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νότια της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, ενώ το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 12,5 χιλιόμετρα.

Τέλος, η δόνηση έγινε αισθητή και στην περιοχή της Θεσπρωτίας.

