ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σεισμός 3,1 Ρίχτερ στην Κρήτη – Ανοιχτά της Παλαιοχώρας Χανίων το επίκεντρο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σεισμός μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη δυτική Κρήτη το απόγευμα της Δευτέρας (10.11.2025).

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός των 3,1 Ρίχτερ στη δυτική Κρήτη έγινε στις 18:24 της Δευτέρας και προέρχεται από τον εστιακό χώρο που βρίσκεται σε απόσταση 47 χιλιομέτρων δυτικά – νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στα 28,6 χιλιόμετρα.

Κρήτη

