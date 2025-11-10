Σεισμός 3,1 Ρίχτερ στην Κρήτη – Ανοιχτά της Παλαιοχώρας Χανίων το επίκεντρο

Σεισμός μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη δυτική Κρήτη το απόγευμα της Δευτέρας (10.11.2025).

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός των 3,1 Ρίχτερ στη δυτική Κρήτη έγινε στις 18:24 της Δευτέρας και προέρχεται από τον εστιακό χώρο που βρίσκεται σε απόσταση 47 χιλιομέτρων δυτικά – νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στα 28,6 χιλιόμετρα.