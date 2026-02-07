MENOY

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δύο σεισμικές δονήσεις στη Χαλκιδική το τελευταίο 24ωρο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Δύο σεισμικές δονήσεις άνω των 3 Ρίχτερ σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Σεισμολογικού Σταθμού του ΑΠΘ η πρώτη δόνηση καταγράφηκε στις 2:32 τα ξημερώματα. Το επίκεντρο της ήταν στην περιοχή των Ν. Μουδανιών και είχε ένταση 3,1 Ρίχτερ.

Η δεύτερη δόνηση σημειώθηκε στις 13:58. Είχε την ίδια ένταση με το επίκεντρό της να καταγράφεται 18 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ασπροβάλτας.

