ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ρόδος: Είδος ξενικού υδρόβιου σαλιγκαριού εντοπίστηκε στο πάρκο Ροδίνι

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Επιστήμονες του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου – Ενυδρείου του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) κατέγραψαν ένα νέο ξενικό είδος υδρόβιο σαλιγκαριού, σε πάρκο εντός της πόλεως Ρόδου.

Πρόκειται για το ξενικό είδος Melanoides tuberculat. Η παρουσία του -σύμφωνα με τη μελέτη- υπογραμμίζει τον κίνδυνο εισαγωγής ξενικών ειδών μέσω ενυδρείων και του εμπορίου κατοικίδιων ζώων.

Το πάρκο Ροδίνι φιλοξενεί ήδη άλλα ξενικά είδη όπως γαστερόποδα, νεροχελώνες και ψάρια και η συνεχής παρακολούθησή τους είναι κρίσιμη για την προστασία τής τοπικής βιοποικιλότητας και την πρόληψη βιολογικών εισβολών.

Οι περιοδικές παρατηρήσεις ζωντανών ατόμων δείχνουν ότι το είδος μπορεί να επιβιώσει προσωρινά, αλλά δεν έχει εγκατασταθεί μόνιμα.

Ρόδος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

