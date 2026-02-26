Προγραμματική σύμβαση Δήμου Νάουσας και Πανεπιστημίου Πατρών για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων του Βερμίου

Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου Αξιοποίηση των υδάτινων πόρων του Όρους Βέρμιον» υπέγραψαν στην Πάτρα ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο πρύτανης του πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητής Χρήστος Μπούρας και ο δήμαρχος Νάουσας, Νίκος Κουτσογιάννης, παρουσία του καθηγητή Αβραάμ Ζεληλίδη και του κοσμήτορα Εμμανουήλ Πασπαλάκη.

Στο πλαίσιο της μελέτης προβλέπεται η διερεύνηση από την επιστημονική ομάδα του κ. Ζεληλίδη του ορεινού όγκου του Βερμίου αναφορικά με το υδάτινο δυναμικό και η πρόταση θέσεων ανάπτυξης ταμιευτήρων για τη διασφάλιση της ποιότητας και της επάρκειας νερού για την ευρύτερη περιοχή στο μέλλον. Η δημιουργία ταμιευτήρων θα εξυπηρετεί σκοπούς που ανάγονται στην ύδρευση, την άρδευση και τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς και την αξιοποίηση τους για παραγωγή ενέργειας και αγροτουριστικές δραστηριότητες.

Το έργο θα ξεκινήσει άμεσα, η διάρκεια του θα είναι 16 μήνες και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

«Η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί μια σπουδαία εξέλιξη για το παρόν και το μέλλον του Δήμου μας. Αποδεικνύει περίτρανα τον οραματικό σχεδιασμό της διοίκησης μας και θωρακίζει τον τόπο μας στις εποχές που έρχονται και όπου οι υδάτινοι πόροι θα αποτελούν καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης, ευημερίας και κοινωνικής συνοχής. Στη νέα αυτή εποχή ο Δήμος Νάουσας είναι πρωταγωνιστής», δήλωσε ο δήμαρχος Νάουσας Νίκος Κουτσογιάννης.

Ο καθηγητής Αβραάμ Ζεληλίδης, επιστημονικά υπεύθυνος του έργου δήλωσε ότι «στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να προταθούν παρεμβάσεις που στόχο έχουν να εκμεταλλευτούν τους υδάτινους πόρους του Βερμίου με τη δημιουργία λιμνοδεξαμενών για ύδρευση και άρδευση και με την αξιοποίηση των υψομετρικών διαφορών για την παραγωγή ενέργειας, καθώς και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα». Εκτίμησε, δε, ότι με την ολοκλήρωση των έργων θα διασφαλιστεί η ποιότητα και η ποσότητα του νερού για τον Δήμο της Νάουσας.