ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παραλία Κατερίνης: Η θάλασσα “βγήκε” στον δρόμο, πλημμύρισαν μαγαζιά και δρόμοι – Δείτε βίντεο

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην Παραλία Κατερίνης, με τη θάλασσα να βγαίνει στη στεριά και να πλημμυρίζει δρόμους και μαγαζιά.

Σε μεγάλο τμήμα της παραλιακής, μέχρι και τον τρίτο δρόμο από τη θάλασσα, τα νερά κάλυψαν το οδοστρώμα και τα πεζοδρόμια, ενώ σε ορισμένα σημεία μπήκαν και σε καταστήματα. Στις εικόνες από το σημείο διακρίνονται φερτά υλικά και άμμος που μεταφέρθηκαν στους δρόμους.

Σύμφωνα με το odigos-pierias.gr, η κυκλοφορία των οχημάτων έγινε με δυσκολία, καθώς σε αρκετά σημεία το νερό είχε συγκεντρωθεί σε μεγάλο ύψος.

Παραλία Κατερίνης: Η θάλασσα «βγήκε» στον δρόμο, πλημμύρισαν μαγαζιά και δρόμοι

Οι υπηρεσίες του Δήμου κινητοποιήθηκαν άμεσα, ξεκινώντας καθαρισμούς και εργασίες αποκατάστασης. Συνεργεία βρίσκονται στο σημείο για την απομάκρυνση των υδάτων και των υλικών που έφερε η θάλασσα, ενώ παρακολουθείται η κατάσταση σε περίπτωση νέας επιδείνωσης.

