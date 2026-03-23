Οι Cleaningans μάζεψαν 55.000 λίτρα απορριμμάτων από παράνομη χωματερή στην Αμφίπολη – Βίντεο και φωτο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 22 Μαρτίου η εκδρομή και δράση καθαρισμού της περιβαλλοντικής οργάνωσης Cleaningans στην περιοχή της Αμφίπολης, συγκεντρώνοντας τη συμμετοχή περίπου 75 εθελοντών από τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές.

Η δράση υλοποιήθηκε σε μια παράνομη χωματερή σε χωμάτινο παράδρομο πλησίον του Λέοντα της Αμφίπολης και κατά μήκος του ποταμού Στρυμόνα, σε ένα σημείο ιδιαίτερης φυσικής και ιστορικής σημασίας, το οποίο ωστόσο παρουσίαζε έντονη περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγω ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων. Αξίζει να σημειωθεί πως την τοποθεσία την εντόπισε και γνωστοποίησε φίλος της οργάνωσης μας από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Οι εθελοντές της οργάνωσης, ξεκινώντας νωρίς το πρωί από τη Θεσσαλονίκη με οργανωμένη μεταφορά, ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους υπόλοιπους εθελοντές που προσήλθαν με ιδιωτικά μέσα, σχηματίζοντας μια πολυπληθή ομάδα που εργάστηκε συντονισμένα στο πεδίο. Αν και η αρχική διάρκεια της δράσης είχε προγραμματιστεί για δύο ώρες, η έκταση και η σοβαρότητα του προβλήματος οδήγησαν στην επέκτασή της σε σχεδόν τέσσερις ώρες συνεχούς εργασίας.

Ο απολογισμός της παρέμβασης είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς εκτιμάται ότι συλλέχθηκαν περίπου 55.000+ λίτρα απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένων:

Περισσότερων από 215 σακουλών απορριμμάτων (200–250 λίτρων)

Ογκωδών αντικειμένων όπως καναπέδες, στρώματα, έπιπλα, τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές

Καταψύκτη, ελαστικών, τουαλετών, καρεκλών και δεκάδων δοχείων και υλικών κάθε είδους

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η οργάνωση, «η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέχρι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις της οργάνωσης, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος αλλά και τη δύναμη της συλλογικής δράσης». Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο Αμφίπολης, ενώ η ημέρα ολοκληρώθηκε με στάση στην Παραλία Οφρυνίου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στους υποστηρικτές της δράσης, καθώς και στον Δήμο Αμφίπολης για τη συνδρομή του με υλικοτεχνικά μέσα και όχημα στο πεδίο.

Σε δήλωση του, ο εμπνευστής των Cleaningans, Παναγιώτης Μοσχίδης σημειώνει: «Η εικόνα που αντικρίσαμε στην Αμφίπολη δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Είναι το αποτέλεσμα μιας νοοτροπίας, μιας κουλτούρας που για χρόνια επιτρέπει την υποβάθμιση του περιβάλλοντος να γίνεται “κανονικότητα”. Η παρουσία 75 ανθρώπων σε ένα τόσο απαιτητικό πεδίο και η απόφαση να μείνουμε διπλάσιο χρόνο από τον αρχικά προγραμματισμένο, δείχνει ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια νέα γενιά που δεν συμβιβάζεται, δεν προσπερνά και δεν μένει θεατής. Ως Cleaningans, θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε δυναμικά όπου υπάρχει ανάγκη, ασκώντας πίεση για την άμεση αποκατάσταση τέτοιων εικόνων και διεκδικώντας ένα διαφορετικό πρότυπο καθημερινότητας για όλους. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι τέτοιες δράσεις αποδεικνύουν πως η αλλαγή δεν είναι θεωρία. Είναι πράξη. Και όταν γίνεται συλλογικά, είναι και εφικτή. Αυτό που ζήσαμε στην Αμφίπολη Είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν αρκεί να αποφασίσουμε να γίνουμε μέρος της λύσης.»