Μπαράζ σεισμών στην Καστοριά: Επτά δονήσεις μέσα σε λίγες ώρες

Αυξημένη σεισμική δραστηριότητα καταγράφηκε το τελευταίο 24ωρο στην ευρύτερη ζώνη της Καστοριάς, με αλλεπάλληλες δονήσεις που ξεκίνησαν το απόγευμα της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου και συνεχίστηκαν έως τις πρώτες ώρες της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου 2026. Συνολικά σημειώθηκαν επτά σεισμοί, οι οποίοι έγιναν αντιληπτοί από κατοίκους σε διάφορες περιοχές.

Η σεισμική ακολουθία εκδηλώθηκε αρχικά δυτικά της Κρυσταλλοπηγής, προς την κατεύθυνση της Κορυτσάς, όπου καταγράφηκαν πέντε δονήσεις μεγέθους από 1,9 έως 3,7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, με εστιακά βάθη που κυμάνθηκαν μεταξύ 10 και 15 χιλιομέτρων.

Η δραστηριότητα συνεχίστηκε με δύο ακόμη σεισμούς σε διαφορετικά σημεία της περιοχής, προκαλώντας εύλογη ανησυχία. Ειδικότερα, καταγράφηκε δόνηση 3,6 Ρίχτερ κοντά στο Πισοδέρι, με ιδιαίτερα μικρό εστιακό βάθος, περίπου 5 χιλιομέτρων, στοιχείο που την έκανε έντονα αισθητή. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στις 00:10, ακολούθησε ακόμη ένας σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ, σε απόσταση 18 χιλιομέτρων δυτικά της Κρυσταλλοπηγής, στην περιοχή της Φλώρινας.

Οι αρμόδιες επιστημονικές και πολιτικές υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές ή τραυματισμοί.