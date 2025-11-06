Λευκός καρχαρίας εντοπίστηκε ανοιχτά της Καρπάθου: “Είναι πέντε μέτρα” – Δείτε το βίντεο

Δεν πίστευαν στα μάτια τους ψαράδες στην Κάρπαθο, όταν είδαν μέσα στη θάλασσα έναν λευκό καρχαρία.

Ο λευκός καρχαρίας εμφανίστηκε το πρωί της Τετάρτης (05/11), με τους ψαράδες να τον κοιτάζουν έντρομοι.

Το τεράστιο ψάρι κολυμπούσε δίπλα στη βάρκα των ψαράδων, ενώ είχε αρχίσει να τρώει ένα τόνο.

«Τι είναι αυτό; Πωπω αυτό είναι πέντε μέτρα καρχαρίας», ακούγονται να λένε οι ψαράδες στο βίντεο που ανέβασαν στο TikTok.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο λευκός καρχαρίας μπορεί να ξεπεράσει τα έξι μέτρα μήκος και το βάρος του ενδέχεται να φτάσει τα 2.240 κιλά.