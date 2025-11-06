MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Λευκός καρχαρίας εντοπίστηκε ανοιχτά της Καρπάθου: “Είναι πέντε μέτρα” – Δείτε το βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Δεν πίστευαν στα μάτια τους ψαράδες στην Κάρπαθο, όταν είδαν μέσα στη θάλασσα έναν λευκό καρχαρία.

Ο λευκός καρχαρίας εμφανίστηκε το πρωί της Τετάρτης (05/11), με τους ψαράδες να τον κοιτάζουν έντρομοι.

Το τεράστιο ψάρι κολυμπούσε δίπλα στη βάρκα των ψαράδων, ενώ είχε αρχίσει να τρώει ένα τόνο.

«Τι είναι αυτό; Πωπω αυτό είναι πέντε μέτρα καρχαρίας», ακούγονται να λένε οι ψαράδες στο βίντεο που ανέβασαν στο TikTok.

@zafiriskazilieris

♬ πρωτότυπος ήχος – Zafiris Kazilieris

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο λευκός καρχαρίας μπορεί να ξεπεράσει τα έξι μέτρα μήκος και το βάρος του ενδέχεται να φτάσει τα 2.240 κιλά.

Κάρπαθος Καρχαρίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MARKET 5 ώρες πριν

Η γεύση της Θεσσαλονίκης, ένα κλικ μακριά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Απόψε η ευρωπαϊκή μάχη του ΠΑΟΚ στην Τούμπα κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις – Κανάλι και ώρα μετάδοσης του αγώνα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Οπαδοί της Μπαρτσελόνα άναψαν πυρσούς μέσα σε λεωφορείο που τους μετέφερε και το όχημα πήρε φωτιά – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Αυστρία: Την ακύρωση της εκδήλωσης στη μνήμη ενός Ναζί πολιτικού ζητούν από τον ακροδεξιό πρόεδρο της Βουλής Αυστριακοί ιστορικοί

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 22 ώρες πριν

Τον τίτλο “Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026” διεκδικεί ο Δήμος Θέρμης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης πρασίνου και σήμερα στην εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης